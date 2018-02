“È morta” Hollywood in lacrime piange la sua icona La notizia trasmessa poco fa dalla

caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ladella sua scomparsa ha fatto subito il giro del mondo suscitando una ventata di commozione è tristezza. Immediata la risposta diche ha parlato di una “dolorosa perdita per il mondo del cinema”. A dare l’annuncio la famiglia con un comunicato ufficiale. A strapparla all’affetto dei suoi cari, le complicazione di un’influenza. Lassie Lou Ahern, bimba prodigio del cinema muto, è morta nella sua casa di Prescott, in Arizona, all’età di 97 anni. Nata il 25 giugno 1920 a Los Angeles, in California, era la figlia di Fred e Elizabeth Ahern. Era la terza di una famiglia di quattro figli. Ahern ha iniziato la sua carriera da attrice nel 1923 nel film muto The Call of the Wild, prodotto da Hal Roach. Era la sorella maggiore di Peggy Ahern. Fu l’attore Will Rogers a raccomandare che il padre di Ahern mettesse Ahern e sua sorella nel mondo dello spettacolo. ...