Due fiocchi e Roma va in tilt Tanto la Raggi sta al caldo

: RT @burstintocolors: Se ieri c’erano due fiocchi oggi siamo a Grande Inverno ???? #Napoli #Neve #neveanapoli - LaVie45 : RT @burstintocolors: Se ieri c’erano due fiocchi oggi siamo a Grande Inverno ???? #Napoli #Neve #neveanapoli - burstintocolors : Se ieri c’erano due fiocchi oggi siamo a Grande Inverno ???? #Napoli #Neve #neveanapoli - PietroRuba : RT @m_crosetti: Mio nonno avrebbe detto 'dui fiòc', due fiocchi, non siamo più preparati a niente -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Nevica a? Si chiudono le scuole, ieri e oggi, e si vola in Messico. Colpo di genio di Virginia. Invece di restare in Campidoglio con i piedi nel fango a sorbirsi noiosissime e inutili polemiche sul fatto che bastano dieci centimetri di neve a paralizzare la Capitale la sindaca se ne va alper partecipare (e qui si vede il guizzo di genio) a una conferenza sul clima. La polemica per la sua assenza è assicurata e i social si intasano per le battute e le frecciatine che hanno come bersaglio il sindaco. Davvero perfido però è il tweet che invece si compiace dell'assenza dellaperché «non può sostenere insieme due calamità». L'autore sarà dispiaciuto di sapere che il sindaco, dopo le polemiche, ha anticipato il rientro e già oggi sarà in Campidoglio.Ieri la neve ha cominciato a fioccare abbondante durante le primissime ore del mattino ...