Dopo la Fedeli | la sinistra ci ricasca | sindaco con falsa laurea nel curriculum

Dopo Fedeli - Pd ci casca ancora : sindaco millanta laurea (che non ha) : Giamila Carli è forse sconosciuta ai più. Oggi è sindaco di Santa Luce, comune di 1.700 anime in provincia di Pisa. Iscritta al Pd, fa politica da anni. Peccato che il suo impegno pubblico sia macchiato da una piccola grande bugia: ha sempre arricchito il suo curriculum con una laurea in Giurisprudenza, mai conseguita. Dopo il (più famoso) caso del ministro Valeria Fedeli , il Pd casca di nuovo sulla laurea . Come ricostruito dal Tirreno, il primo ...

Dopo gli statali - la scuola. Valeria Fedeli : "Il contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...