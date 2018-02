Annunciate le date italiane di “Disney On Ice – Le Fiabe Incantate” : Topolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul palco con i momenti indimenticabili del Regno Disney in un meraviglioso show sul ghiaccio. Prodotto da Feld Entertainment, Disney on Ice presenta Le Fiabe Incantate sarà in Italia per 16 spettacoli, presentato da Applauso, in collaborazione con The Base: a Milano (Mediolanum Forum) dal 29 novembre al 2 dicembre, e a Roma (Palalottomatica) dal 6 al 9 dicembre. Le Fiabe Incantate è un’esilarante ...

Disney : più di 125.000 dipendenti riceveranno bonus da $1000 per effetto riforma Trump : Più di 125.000 dipendenti di Disney riceveranno un bonus straordinario di $1000. E' quanto ha annunciato il colosso Usa, parlando di un'iniziativa legata agli effetti della recente riforma fiscale di ...

Tutti pazzi per Coco - grande successo al box office per il film Disney Pixar : ROMA – Il magico e variopinto lungometraggio d’animazione Disney Pixar Coco, uscito nelle sale italiane il 28 dicembre, registra un incasso di oltre 5.2 milioni di euro nella prima settimana di programmazione. Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha commentato: “Coco è un film molto speciale, parla al cuore di ogni spettatore, […] L'articolo Tutti pazzi per Coco, grande successo al box office per il film ...

Gli Aristogatti / Info streaming e trailer del film d'animazione su Rai2 della Walt Disney (31 dicembre 2017) : Questa sera, su Rai Due, andrà in onda in prima serata "Gli Aristogatti" il celebre film d'animazione prodotto nel 1970 dalla Walt Disney. Trama, cast e curiosità sulla pellicola.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:57:00 GMT)

Gli Aristogatti/ Su Rai Due il film d'animazione prodotto dalla Walt Disney (oggi - 31 dicembre 2017) : Questa sera, su Rai Due, andrà in onda in prima serata "Gli Aristogatti" il celebre film d'animazione prodotto nel 1970 dalla Walt Disney. Trama, cast e curiosità sulla pellicola.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:51:00 GMT)

Barbara D'Urso attrice : sarà protagonista in un film della Disney : Barbara D'Urso si è stancata del suo ruolo di conduttrice? A gennaio vedremo la presentatrice napoletana nelle vesti di attrice per un nuovo film della Walt Disney. A svelarlo è stata proprio ...

Box Office. Disney vince per il secondo anno di seguito : Doppio trionfo per la Disney nel 2017: non solo ha concluso l’acquisizione del gruppo Fox e quindi si appresta a mangiarsi un’altra bella fetta di Hollywood, ma per il secondo anno consecutivo riceve la corona del box office, lasciando alla Warner Bros, ancora una volta, la medaglia d’argento di seconda classificata. Disney è a 2,27 miliardi di dollari già incassati, grazie a due leoni del botteghino (La Bella e la Bestia e ...

BIG HERO 6/ Oggi in tv su Rai 3 : info streaming del film del classico Disney (25 dicembre 2017) : Big HERO 6, il film in onda su Rai 3 Oggi, lunedì 2 dicembre 2017. Nel cast: Scott Adsit e Ryan Potter, alla regia Don Hall e Chris Williams. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 21:07:00 GMT)

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO/ Info streaming e trama del film della Walt Disney su Rai2 (24 dicembre 2017) : FROZEN Il REGNO di GHIACCIO, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Kristen Belle e Idina Menzel, alla regia Jennifer Lee e Chris Buck. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 20:50:00 GMT)

MARA MAIONCHI / Da giudice di X Factor a doppiatrice in Coco - il nuovo film della Disney Pixar : Archiviata la nuova avventura a X Factor, MARA MAIONCHI diventa doppiatrice in Coco, il nuovo film della Disney Pixar, al cinema in Italia dal prossimo 28 dicembre.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 10:44:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - domenica 10 dicembre : ‘Saving Mr. Banks’ (Disney) : Buongiorno e buona domenica a tutti! Bisogno di aiuto per trovare il vostro film della serata? Siamo qui apposta! Da grande appassionata di capolavori Disney, il mio consiglio di oggi, 10 dicembre, è Saving Mr. Banks: se avete riso e sognato con Mary Poppins, sarete curiosi di sapere come è nata questa meravigliosa pellicola. Amate i thriller psicologici? Allora il film che fa per voi è Shutter Island: la sua storia vi terrà incollati allo ...

