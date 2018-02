Discovery | i Giochi olimpici invernali su Eurosport con una produzione multiscreen senza

Discovery misurerà il Total video durante i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 : Come “Home of the Olympics” in Europa*, Discovery e il proprio brand Eurosport, leader nei contenuti sportivi, si impegnano ad offrire i Giochi Olimpici Invernali a un numero maggiore di persone, su un numero maggiore di schermi come mai è stato in precedenza. Al fine di confermare tale ambizione e tracciare un quadro più completo della popolarità e dell'importanza dei Giochi Olimpici, l'azienda ...