Dipendenti pubblici | INPS | crollano i giorni di malattia

Inps - crollano i certificati di malattia tra i Dipendenti pubblici : -16% al Sud : crollano le assenze per malattie nella Pubblica Amministrazione. I dati comunicati dall’Inps parlano chiaro: tra i mesi di settembre e dicembre del 2017 i certificati di malattia sono diminuiti del 13,1% rispetto allo stesso...

Wi-Fi sui mezzi pubblici non a pagamento e frode perfetta biglietti emersa organizzata da Dipendenti : Atm sta provvedendo ad inserire insieme a Fastweb il Wifi gratuito nella rete delle metropolitana di Milano. Ma ci sono anche altri fatti da raccontare.

Contratto statali - firmato anche quello per la sanità. Madia : “Concluso rinnovo per 3 milioni di Dipendenti pubblici” : A nove giorni dal voto si completa il quadro del rinnovo contrattuale – con relativi aumenti – per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. E’ stato infatti firmato anche il nuovo Contratto del comparto Sanità, che interessa circa 600mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. anche in questo caso sono previsti aumenti medi di 85 euro al mese. Si è “concluso un ...

Giappone : Dipendenti pubblici potranno lavorare fino 80 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ore di lavoro : i Dipendenti pubblici italiani sono gli ultimi in Europa : Nel settore della pubblica amministrazione, in Italia ogni dipendente a tempo pieno lavora in media 37,2 a settimana. Si tratta del monte ore più basso tra tutti i 28 paesi membri dell’Unione europea. Un...

Visita fiscale - cosa cambia per i Dipendenti pubblici : È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo (dpcm 206/2017) della riforma Madia sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il provvedimento entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018 e fisserà le regole per i controlli medici per i dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dallo scorso 1° ...

Contratto Dipendenti pubblici : tabelle aumento per fascia retributiva e importi : La questione Contratto dei lavoratori pubblici sembra arrivata alla fine. Il rinnovo per i 250mila lavoratori del comparto della Pubblica Amministrazione Centrale in pratica sblocca il Contratto per tutti gli oltre 3 milioni di lavoratori di cui consta l’organico di tutta la Pubblica Amministrazione. Oggi probabilmente si arriverà alla fumata bianca anche per il mega comparto della Scuola perché l’Aran ha provveduto a convocare i sindacati per ...

Dipendenti pubblici : aumento minimo da € 1.019 euro e perequazione Video : Stretta sull’assenteismo, sulle molestie e sui conflitti di interesse, maggiori tutele per i lavoratori e maggiore forza contrattuale per i rappresentanti dei lavoratori sono le nuove regole scritte nel nuovo #contratto dei lavoratori pubblici. Il nuovo contratto avra' valenza triennale e pertanto, se la parte normativa non può essere utilizzata a ritroso per assenteismo, licenziamenti e così via, la parte economica avra' effetto dal gennaio ...