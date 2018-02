DIESEL | MOTORI VIETATI IN EUROPA? Raggi | Stop a Roma Il Gruppo FCA dirà

MOTORI DIESEL VIETATI IN EUROPA? Raggi imita la Germania : "Stop a Roma dal 2024" : MOTORI DIESEL VIETATI in Europa: l'annuncio di Virginia Raggi , "divieto di circolazione a Roma dal 2024". Ma può farlo veramente? L'esempio della Germania ...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Fca - Financial Times : “Stop ai motori DIESEL entro cinque anni” : Potrebbe essere il 2022 l’anno zero di FCA, a cui appartengono i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Lancia e Maserati: a partire da quella data il gruppo automobilistico potrebbe mandare in pensione le motorizzazioni turbodiesel. Lo ha anticipato il Financial Times, spiegando che Fiat Chrysler si sta preparando ad aggiornare la propria offerta con la tecnologia ibrida e mild-hybrid: l’unica in grado di rispettare le severe ...