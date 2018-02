“Di notte hanno fatto scintille” Scandalo hot all’Isola dei Famosi Non solo gatte da

caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2018) Questa edizione dell’Isola deista facendo il botto. Il gradimento bisogna dire che è alto. Recentemente i vertici Mediasetconfermato che il reality non verrà chiuso e che ai piani alti c’è piena soddisfazione per gli ascolti. Ora toccherebbe vedere se qualità e quantità vanno di pari passo. Infatti sulla rete ci sono state parecchie lamentele, soprattutto riguardo al ‘canna-gate’ che ormai ha monopolizzato il dibattito intorno al programma. Non si parla di altro e tra Eva Henger e Francesco Monte i rapporti sono sempre più tesi. Ma in Honduras la vita continua e nonostante le trashate, le litigate, le ritirate, insomma fatti salvi tutti gli intrighi più negativi, qualcosa di romantico bolle in pentola. Esatto pare proprio che le calde notti honduregne abbiano indotto due naufraghi ad amoreggiare, avvicinandosi molto intimamente. E la cosa è ...