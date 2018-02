Di Maio svela i nomi di altri ministri

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio .

Di Maio : Visco svela pressioni di Renzi : 14.21 "Visco svela le pressioni di Renzi su Banca Etruria. Per uno scandalo di questa portata un vero partito democratico avrebbe già mandato a casa il suo segretario". Così il candidato premier del M5S, Di Maio, su Twitter. "Come fa il Pd a subire in silenzio questa violenza istituzionale? Fino a quando abuserete della nostra pazienza?", chiede ancora. "Pochi giorni fa scrivevo che la Boschi è solo la punta dell'iceberg di un sistema ...