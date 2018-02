Di Maio presenta la sua squadra di ministri Gentiloni | Surreale un governo ombra

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5s : "18 componenti - compreso me" : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5s : ecco chi sono i candidati : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Di Maio presenta la lista dei ministri a Mattarella : Dopo essere saliti al Quirinale - rompendo ogni protocollo - con la lista dei ministri di un eventuale governo a guida 5 Stelle, i grillini ora preferiscono la comunicazione via email "per cortesia istituzionale". Già, perché a pochi giorni dal voto, Luigi Di Maio ragiona già come se avesse vinto le elezioni e incaricato di formare il prossimo esecutivo, oltre che ad avere la maggioranza all'interno del Parlamento. Così ha ...

Cos'è il 'contratto di programma' presentato da Di Maio per il dopo voto : No alle larghe intese, mai trattative sui ministri, sì a un 'contratto vincolante' sui contenuti della diciottesima legislatura. Luigi Di Maio torna sulla tema del dopo voto, dicendosi fiducioso di ...

M5s - Di Maio : noi impresentabili? Media ci attaccano ma è boomerang : "Ormai siamo un bersaglio dei Media. Non c'è nessun trattamento equo, la prendo con filosofia, ma è chiaro che gli italiani devono dare una lezione col voto ai giornali e a questo sistema di ...

M5s - Di Maio : impresentabili non saranno proclamati - niente seggi : Roma, 16 feb. , askanews, Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio conferma che i Cinque stelle chiederanno ai loro candidati espulsi dal MoVimento di avvalersi della possibilità di rinunciare ...

Caso restituzioni M5s - gli impresentabili indignati per le mele marce di Di Maio : Nella campagna elettorale peggiore della storia repubblicana, a quattro giorni dal divieto di diffusione dei sondaggi che il 14 febbraio confermano il M5S prima forza politica nel paese, ha fatto irruzione il Caso delle irregolarità delle restituzioni e del relativo tradimento di valori costitutivi del movimento da parte di un numero di eletti che è andata definendosi. Ai cinque confermati dal gruppo di comunicazione del M5S impegnato nei ...

Renzi a Di Maio : “sei il capo degli impresentabili : accetta la sfida” : Matteo Renzi continua a bersagliare Luigi Di Maio. “A Di Maio dico: se sei davvero sicuro delle tue idee e

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Dimostreremo - ha concluso - che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi ai propri parlamentari". 14 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Dimostreremo - ha concluso - che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi ai propri parlamentari".

Renzi sfida Di Maio : 'Capo degli impresentabili vieni in tv' : "A Di Maio dico: se sei davvero sicuro delle tue idee e delle tue azioni, perché non ti presenti in tv in un dibattito pubblico all'americana? Attaccavi gli impresentabili tu che ora sei il capo degli ...

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse. Queste persone che non hanno donato i soldi dei loro stipendi per noi si autoescludono dal M5S”. Così Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nella sede del comitato elettorale 5 Stelle del caso rimborsopoli nel M5S.“Dalle verifiche che abbiamo fatto tra i conti del Mef e i conti che sono sul nostro sito – ha proseguito, ...

Di Maio presenta la lista dei parlamentari M5S morosi : "In 8 non hanno versato" : Snocciola i nomi Luigi Di Maio . Sono quelli dei parlamentari del Movimento 5 Stelle considerati traditori, perché hanno disatteso l'impegno a restituire i rimborsi ricevuti. Finiti nell'occhio del ...

Di Maio presenta la lista dei parlamentari M5S morosi : In 8 non hanno versato : Snocciola i nomi Luigi Di Maio. Sono quelli dei parlamentari del Movimento 5 Stelle considerati traditori, perché hanno disatteso l'impegno a restituire i rimborsi ricevuti. Finiti nell'occhio del ciclone ora i pentastellati provano a ridimensionare quanto accaduto: "Ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse - ammette Di Maio -. Queste persone che non hanno donato i soldi dei loro stipendi per noi si ...