Di Maio presenta la squadra di ministri. Gentiloni : "Surreale un governo ombra ora" : In mattinata la prima riunione della squadra , poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale. A 5 giorni dal voto Luigi Di Maio chiude la partita del «suo» governo ...

Di Maio presenta la sua squadra di ministri. Gentiloni : "Surreale un governo ombra ora" : In mattinata la prima riunione della squadra , poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale. A 5 giorni dal voto Luigi Di Maio chiude la partita del «suo» governo ...

Di Maio presenta la lista dei ministri a Mattarella : Dopo essere saliti al Quirinale - rompendo ogni protocollo - con la lista dei ministri di un eventuale governo a guida 5 Stelle, i grillini ora preferiscono la comunicazione via email "per cortesia istituzionale". Già, perché a pochi giorni dal voto, Luigi Di Maio ragiona già come se avesse vinto le elezioni e incaricato di formare il prossimo esecutivo, oltre che ad avere la maggioranza all'interno del Parlamento. Così ha ...

Cos'è il 'contratto di programma' presentato da Di Maio per il dopo voto : No alle larghe intese, mai trattative sui ministri, sì a un 'contratto vincolante' sui contenuti della diciottesima legislatura. Luigi Di Maio torna sulla tema del dopo voto , dicendosi fiducioso di ...

Renzi sfida Di Maio : 'Capo degli impresentabili vieni in tv' : "A Di Maio dico: se sei davvero sicuro delle tue idee e delle tue azioni, perché non ti presenti in tv in un dibattito pubblico all'americana? Attaccavi gli impresentabili tu che ora sei il capo degli ...