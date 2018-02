Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri | Tridico al lavoro | Pesce al Mipaf

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministi : Tridico al lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : 'Surreale governo ombra ora' : Dove è finito il Movimento di Grillo che voleva alla guida del ministero dell'Economia una madre con tre figli a carico?'. A pochi giorni dal voto il nervosismo è alto, complice il fatto che in molti ...

M5S - Di Maio invia al Colle la lista dei ministri : ci sono anche Tridico - Pesce e Conte : Luigi Di Maio ha mandato la lista al Quirinale. Nella lista, una dirigente del ministero dell’Agricoltura, un economista al Lavoro e il giurista del caso Bellomo alla Pa

Luigi Di Maio invia la lista dei ministri ma non torna al Colle : profilo istituzionale per accreditarsi come forza di governo : Apparire vincente e uomo delle Istituzioni. Luigi Di Maio, in questa tappa finale del suo rally di campagna elettorale, ha il passo di chi vuol dimostrare di essere già dentro la macchina governativa. Quindi prima - qualche giorno fa - sale al Colle per parlare con il numero due, il segretario generale Ugo Zampetti, e poi invia - oggi - per mail la lista dei ministri scelti da lui, uno per uno, se M5s sarà chiamato a formare il ...

Luigi Di Maio in redazione : invia la tua domanda : Sabato 17 febbraio in redazione un forum con il candidato premier M5S Luigi Di Maio, inviate qui sotto le vostre domande. Il leader Cinquestelle risponderà a una selezione dei vostri quesiti. ...

M5S - Di Maio in banca con l'inviato delle Iene : Ha annullato appositamente la sua partecipazione attesa oggi a un incontro elettorale della Confcommercio. Luigi Di Maio si è preso questa giornata per andare fino in fondo allo scandalo dei bonifici ...

Di Maio va in banca a Montecitorio con l'inviato delle Iene : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio si è presentato stamattina negli uffici dell'Istituto di credito che è a Montecitorio. In sua compagnia, oltre allo staff M5S, c'era l'inviato de "Le Iene" Filippo Roma, tra gli autori dell'inchiesta sulle "restituzioni" dei parlamentari M5S.La presenza di Di Maio in banca mostrerebbe la volontà del leader di fare chiarezza sulla vicenda: è presumibile che abbia chiesto allo ...