Di Maio annuncia | Giovedì la lista dei ministri M5S Lorenzo Fioramonti allo

Di Maio annuncia il generale Costa come Ministro e scatena l'ira di Sgarbi : Che tra Sgarbi e Di Maio non corra buon sangue, è ormai un fatto noto. A dirla tutta, il noto critico d’arte ferrarese sembra essere più interessato al candidato premier del Movimento 5 Stelle che non il viceversa. La diatriba tra i due politici, si è così arricchita ieri di un nuovo capitolo, riguardante questa volta i primi nomi svelati dal delfino di Beppe Grillo per una ipotetica squadra di governo. Il nome della discordia Luigi Di Maio, dal ...

Finta di Di Maio : niente patrimoniale. E annuncia tre donne nell'esecutivo : Roma - Di passi indietro, il candidato 5 Stelle Antonio Tasso non vuole sentir parlare. «Un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente a una sentenza di condanna», scrive su Facebook l'aspirante deputato, reo di non aver informato i vertici di una condanna in primo grado. «Non mi si può definire condannato e incompatibile con la candidatura» aggiunge ...

"Sergio Costa ministro dell'Ambiente" : Di Maio annuncia l'eventuale squadra al Governo. Il generale : "In licenza fino al 6 marzo" : "Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani...

M5S - Di Maio annuncia il primo ministro : "Generale Costa all'Ambiente" : 'Di Terra dei Fuochi ce n'è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell' Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un ...

"Sergio Costa ministro dell'Ambiente" : Di Maio annuncia l'eventuale squadra al Governo : "Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani...

'Sergio Costa Ministro dell'Ambiente' : Di Maio annuncia l'eventuale squadra al Governo : 'Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani su quale patrimonio dovrebbe ...

"Sergio Costa Ministro dell'Ambiente" : Di Maio annuncia l'eventuale squadra al Governo : "Questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà la sua proposta di ministri al presidente della Repubblica. Lo facciamo prima per spiegare agli italiani...

Di Maio al Quirinale vede il segretario generale Zampetti e annuncia invierà lista ministri M5s a Mattarella : Luigi Di Maio si è presentato al Quirinale dove ha visto il segretario generale Ugo Zampetti. Il leader M5s ha chiesto un incontro per preannunciare l’invio di una lista di possibili ministri da sottoporre al presidente della Repubblica in caso di vittoria elettorale dei 5 stelle. La squadra di governo, come rivelato nelle scorse ore, è quasi chiusa e si attendono le ultime conferme. Di Maio dall’inizio della campagna elettorale ha ...

Luigi Di Maio va al Quirinale a preannunciare l'invio della lista dei ministri : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, ma il segretario generale Ugo Zampetti. L'incontro si è svolto su richiesta dello stesso Di Maio.Di Maio ha preannunciato l'invio di una lista di possibili ministri da sottoporre a Mattarella in caso di vittoria elettorale.Ieri dal Movimento era trapelato che la lista dei possibili ministri di un ...

Berlusconi annuncia : "Querelo Di Maio" : 10.00 Sul rischio di "rigurgiti di fascismo", Berlusconi dice:"Per fortuna sono limitati, e non mi preoccupo, ma ci saranno se i cittadini non si sentono sicuri. Sono preoccupato per la sicurezza del Paese (...).Non ho mai detto di cacciare ma di rimpatriare.Razzismo? Non c'è ma potrebbe rinascere se non contrastiamo l'immigrazione clandestina".Così il leader FI,Berlusconi,a Radio Capital Berlusconi ha annunciato di avere incaricato i suoi ...

Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia : “Correrò ad Acerra” | Si ritira un candidato già eletto in una lista alleata al Pd : Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Correrò ad Acerra” | Si ritira un candidato già eletto in una lista alleata al Pd Il candidato premier pentastellato sarà candidato nel proprio territorio di origine, in provincia di Napoli Continua a leggere L'articolo Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Correrò ad Acerra” | Si ritira un candidato già eletto in una lista alleata al Pd sembra essere il primo su NewsGo.

Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia : "Sarò candidato ad Acerra" : Il candidato premier pentastellato sarà candidato nel proprio territorio di origine, in provincia di Napoli

Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia : “Sarò candidato ad Acerra” : Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Sarò candidato ad Acerra” Il candidato premier pentastellato sarà candidato nel proprio territorio di origine, in provincia di Napoli Continua a leggere L'articolo Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Sarò candidato ad Acerra” sembra essere il primo su NewsGo.

M5s - esclusi in corsa alcuni candidati dalle liste. E Di Maio annuncia : “Lunedì 29 i candidati per uninominali” : Cambi in corso per le liste M5s nei collegi plurinominali. Come già previsto dal nuovo regolamento, Luigi Di Maio e i vertici, prima del deposito ufficiale degli elenchi, stanno procedendo a fare alcune modifiche. La lista dei candidati di Camera e Senato reperibile sul blog delle stelle -in formato pdf- è cambiata, e non è escluso che altri cambi avvengano nelle prossime ore. Un’operazione di verifica che fa discutere gli esclusi, ma che ...