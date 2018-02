Dettagli aggiornamento Dragon Ball FighterZ svelati dalla nota ufficiale

Il grande giorno per Honor 9 e l’aggiornamento Oreo : pioggia di segnalazioni - i Dettagli : Siamo arrivati al giorno più atteso per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Honor 9. Dopo la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che hanno fatto parte del programma beta, o almeno per parte di questo target, nelle ultime ore si registra una pioggia di segnalazioni da parte di coloro che hanno ricevuto una volta per tutte la notifica con cui procedere all'installazione del pacchetto software. ...

Più decisivo che mai l’aggiornamento di febbraio su Samsung Galaxy S8 e S7 : Dettagli : C'è fermento intorno a Samsung Galaxy S8 e S7, questa volta non tanto per l'arrivo dell'aggiornamento Oreo, ma per la pubblicazione da parte del produttore asiatico dei dettagli relativi alla patch di sicurezza di febbraio, decisamente molto corposa e ricca di correzioni. I fix sono in numero piuttosto elevato, specie quelli ad alto e moderato rischio. Il pericolo più significativo corretto da Google era rappresentato dalla possibilità di ...

Aggiornamento Fortnite Battle Royale del 25 gennaio - i Dettagli dell’update 2.3.0 : Un successo assolutamente degno di nota quello di Fortnite Battle Royale, lo sparatutto survival in terza persona sviluppato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi è riuscito a imporsi all'attenzione del grande pubblico, alla stregua di un altro grandissimo esponente del settore, vale a dire PlayerUnknown's Battleground (per gli amici PUBG, ndr). Ovviamente titoli massicci e che fanno un uso importante della componente online come ...

Clash Royale : Primi Dettagli per il nuovo aggiornamento : Giocatori di Clash Royale, oltre al bilanciamento delle carte previsto per la prossima settimana, nel mese di Marzo arriverà un corposo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. Clash Royale: Anteprima sull’aggiornamento di Marzo A partire dalla prossima settimana, verranno apportate le seguenti modifiche: Il Fantasma Royale, la Capanna Goblin e i Pipistrelli verranno depotenziati, in quanto gli attacchi ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins in arrivo per tutte le piattaforme - Dettagli e novità : Nella giornata di domani, martedì 16 gennaio, Ubisoft rilascerà un Aggiornamento per Assassin's Creed Origins: andiamo a vedere insieme tutte le novità e i dettagli sulla nuova patch, che implementerà qualche miglioria al nuovo capitolo della serie, uscito lo scorso 27 ottobre per PS4, Xbox One e PC. Il nuovo Aggiornamento di Assassin's Creed Origins presenta, innanzitutto, dimensioni diverse a seconda del formato o della piattaforma di ...

Sospeso l’aggiornamento Oreo su HTC 10 in USA : motivi ed altri Dettagli : Nulla da fare per l'aggiornamento Oreo, disponibile da qualche giorno per HTC 10 in USA all'interno della sezione americana del sito ufficiale dell'OEM, e puntualmente ritirato per la presenza di alcuni problemi che ne hanno impedito il regolare funzionamento (tra questi un battery drain piuttosto anomalo ed alcune altre disfunzioni di cui non sono stati resi ancora noti i dettagli). Il file RUU attraverso cui un certo numero di utenti era ...

Nokia 8 - ecco i Dettagli dell'aggiornamento ad Android Oreo in Italia : La modalità Dual-Sight, esclusiva degli smartphone Nokia, ti permette di pubblicare in streaming le tue reazioni sui social media in tempo reale, utilizando le fotocamere frontale e posteriore ...

TESO : Primi Dettagli per il DLC Dragon Bones e Aggiornamento 17 : Zenimax Online Studios svela i Primi dettagli sul nuovo e corposo Aggiornamento di The Elder Scrolls Online, oltre che sul DLC Dragon Bones, i quali saranno disponibili a partire da Febbraio 2018. The Elder Scrolls Online si aggiorna a Febbraio Con il DLC Dragon Bones verranno aggiunti 2 nuovi dungeon chiamati Scalecaller Peak e Fang Lair, i quali consentono ai giocatori di affrontare vecchi e nuovi amici, conquistando oggetti e set ...

Scatta il 3 gennaio l’aggiornamento 41 per Asus ZenFone 3 Laser : primi Dettagli : Da un po' di tempo a questa parte non trattiamo questioni inerenti l'Asus ZenFone 3 Laser. Nonostante lo smartphone sia abbastanza diffuso in Italia e nel resto d'Europa, in effetti, i ritmi coi quali il produttore asiatico ha rilasciato aggiornamenti per il device sono calati sensibilmente nello scorcio finale del 2017 (addirittura il nostro ultimo report in merito risale alla stagione estiva). Ecco perché in queste ore si parla molto di un ...

Telegram 4.7 - cosa include l'ultimo aggiornamento del 2017? Tutti i Dettagli Video : Tra tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea, #Telegram è quella che possiede alcune funzionalita' particolari, funzionalita' che ancora oggi non si vedono nemmeno su applicazioni concorrenti più famose, come Whatsapp. Un esempio consiste nella chat 'ad autodistruzione' dove, dopo un determinato periodo di tempo dall'invio, un messaggio viene automaticamente eliminato. Nonostante questa ed altre funzionalita', Telegram ha sempre ...

Nuovo aggiornamento GTA Online - i Dettagli dell’update al 27 dicembre : Il frenetico mondo di gioco di GTA Online non trova ovviamente pace nemmeno a Natale, dove moltissimi giocatori, saturi di pranzi e cene torrenziali, si riversano per pigre sessioni di gioco, pronti a recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane a causa degli immancabili preparativi per le festività. Un momento perfetto per iniziare la propria avventura all'interno del titolo sviluppato da Rockstar Games, approfittando dei succulenti ...

Dettagli evento di Natale per Pokémon GO : Delibird - Star Piece e nuovi arrivi con imminente aggiornamento : In Pokémon GO non poteva di certo mancare l'evento di Natale 2017: a cosa ha pensato Niantic per stupire gli allenatori? Per quanto non siano ancora stati diramati comunicati ufficiali relativi alle prossime mosse interne al titolo, tracce del prossimo aggiornamento festivo sono state trovate sul Play Store Google di Taiwan e riportate su Reddit grazie ad un utente (come dimostrato pure dallo screenshot al termine di questo articolo). Di che ...

Ufficiali i Dettagli sull’aggiornamento Pokèmon GO per AR+ : modelli compatibili e consigli : Una giornata davvero intensissima per milioni di allenatori di Pokèmon GO in giro per il mondo, considerando quanto emerso nel primo pomeriggio qui in Italia. Le notizie riportate questa mattina in anteprima sulle nostre pagine si sono rivelate assolutamente fondate, al punto che il gioco apre ufficialmente le porte ad un aggiornamento importantissimo, utile per ridare linfa all'esperienza di utilizzo da parte di utenti che stavano iniziando ad ...