Delrio inferocito | il caso ferrovie diventa politico

(Di martedì 27 febbraio 2018) Roma - L'immagine emblematica della giornata disastrosa dei trasporti ferroviari in Italia è il selfie del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, che su Twitter ironizza: «Alle 11 sono arrivato alle stazione Termini per prendere il treno per Ferrara. Sono le 16.40 e siamo fermi a Firenze, ma sono fiducioso che prima o poi ripartirà». Idem per l'esponente di LeU, Nicola Fratoianni. «Fra poco con 4 ore ritardo arriverò, come migliaia di viaggiatori e pendolari, a Roma Termini. Una nevicata ampiamente prevista e annunciata ha messo in ginocchio il nodo ferroviario più importante d'Italia. Governo prenda provvedimenti verso vertici Rfi e Trenitalia», ha scritto anche lui sul social network.Quando altocca sperimentare il disservizio spesso patito dal cittadino comune, scatta un vieppiù di indignazione. Ecco perché il ...