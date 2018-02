Del Piero | ' Napoli bello da vedere | Juventus ancora favorita'

Laureus World Sports Awards - Del Piero e le leggende : TORINO - Tra gli invitati del Laureus World Sports Awards c'è anche l'ex capitano della Juventus Alessandro del Piero , che è già a Monaco per gli Oscar dello Sport . Al grande evento che si terrà presso la Salle des Etoiles dello Sporting Club del principato e sul red carpet non poteva mancare la leggenda bianconera. Sul suo profilo Instagram Del Piero ...

Giampiero Mughini ridicolizza Pietro Grasso : 'Ma cosa sa lui Della sinistra? Basta sbirciare la sua libreria per...' : A triturare il candidato premier Pietro Grasso , espressione di Liberi e Uguali, ci pensa Giampiero Mughini . Lo fa con uno dei suoi rarissimi interventi politici su questa campagna elettorale, con ...

Alessandro Del Piero : «Spero torni il sole in Italia» : Una piccola folla è radunata nel padiglione 6 del Mido di Milano, la fiera internazionale dedicata all’occhialeria. Aspetta febbrile quello che ancora per tutti è il Capitano, Alessandro del Piero, per vent’anni stella della Juve, amatissimo anche dopo aver appeso le scarpine al chiodo. L’occasione è quella di presentare la ultime collezioni di eyewear AirDP, il marchio nato da un’idea dell’imprenditore romagnolo Lele Danzi insieme al ...

Del Piero incorona Dybala : «É un 10 naturale e la Juve a Wembley può farcela» : Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato degli ultimi anni in campionato della sfida al Tottenham e di Dybala

Milan - Del Piero al Club : 'Agonismo più qualità'. E su Cutrone... : Il Milan vince ancora. Quinta vittoria consecutiva. Quinta partita senza subire gol. Nona vinta nelle ultime dodici contando tutte le competizioni. Soli quattro gol subiti nella serie. E la squadra ...

Cristina Parodi : “A Domenica In intervistiamo Piero Angela - a Domenica Live c’è la donna con il seno più grande Del mondo” : Cristina Parodi, ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 17 febbraio su Rai3, parla di Domenica In e del competitor Domenica Live. Ecco le sue dichiarazioni. Cristina Parodi parla del ruolo di Benedetta a Domenica In Alla fine è durata poco la formula della co-conduzione con la sorella. Quanto le dispiace? “Moltissimo perché ci […] L'articolo Cristina Parodi: “A Domenica In intervistiamo Piero Angela, a Domenica Live ...

Su Netflix arriva First Team Juventus : la clip esclusiva con Del Piero : Il progetto rappresenta l'esordio del colosso di video-streaming nel calcio ed è, quindi, un attestato di stima verso lo sport nazionale italiano e, in particolare, verso il club bianconero. Nella ...

Champions - Del Piero-Vialli-Ravanelli nella top 10 dei tridenti più forti : Gli juventini, campioni nel 1996, sono ottavi: Di Stefano-Puskas-Gento meglio di Cristiano Ronaldo e Messi

Del Piero-Vialli-Ravanelli tra i migliori tridenti Champions : Torna la Champions League e una delle partite più attese degli ottavi di finale sarà Real-Psg, nella quale si sfideranno due tridenti stellari : Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale per i Blancos e Neymar,...

Romagna : 'Pronto al no alla Juve! Poi mi ha chiamato Del Piero...' : Ora gioca al Cagliari, la Juventus mantiene la regia del suo cartellino e Filippo Romagna parla così a Rai Sport : 'A 14 anni giocavo a Rimini, non volevo lasciare casa. Innanzitutto Pessotto e Rossi, dirigenti del settore giovanile, sono venuti a casa mia per parlare con i miei genitori, per convincerli. ...

Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 : video Dell’esibizione : Piero Pelù è stato super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 Il rocker torna per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston. La prima fu nel 2001, quando anche allora partecipò come ospite e in quell’occasione affrontò un tema molto delicato, quello delle mine antiuomo. Per questo Festival di Sanremo 2018 Piero Pelù ha reso ...

Piero Pelù : età - altezza - peso - moglie - figli - vita privata Dell’ex Litfiba. Una carriera vissuta sempre al limite - una famiglia numerosa costruita a ritmo di musica : Una vita dedicata alla musica, uno dei massimi esponenti del rock italiano ancora oggi capace di trascinare il pubblico con la forza della sua musica e la sua carica rimasta intatta nonostante le candeline dei 56 anni ormai in arrivo. Parliamo, ovviamente, di Piero Pelù. Nato a Firenze il 10 febbraio del 1962, alto 1 e metro e 83 per 78 chili di peso, il cantante è noto soprattutto per essere stato fondatore e leader della famosissima ...

La Juve su Netflix : Del Piero - Buffon e tanti altri nel trailer VIDEO : Le telecamere del celebre sito di streaming statunitense sono sbarcate in casa bianconera e hanno raccontato momenti di vita quotidiana in una stagione fondamentale per la Vecchia Signora, vogliosa ...

PIERO PELÙ / Il rocker anima nera Del Festival? La foto (Sanremo 2018) : PIERO PELÙ, storico leader dei Litfiba, è ospite nella serata odierna del Festival di Sanremo 2018. Omaggerà il mitico Lucio Battisti a quasi 20 anni dalla scomparsa. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:33:00 GMT)