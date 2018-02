Del Fante | Poste farà grande salto avanti

'Un maiale e un elefante' il nuovo progetto Dell artista napoletana Isotta Bellomunno : Un mondo dove tutti sono chiamati a sentirsi fantasmi di se stessi e forse 'maiali e elefanti', con la proboscide o il muso ritto, pronti a sondare nuovi mondi.

Apologia Del berlusconismo trionfante : Silvio Berlusconi è tornato. Ancora. Contro tutte le previsioni, contro le leggi della fisica e della natura.Com'è possibile che un ultra-ottantenne seppellito da processi, da condanne e che ha fatto tutto quello che non si deve fare sia ancora in predicato di vincere le elezioni. Dalle corna al summit supremo dei potenti all'attesa della Merkel davanti alla porta di casa, dalle feste eleganti al conflitto d'interessi, dalla ...

Del Fante - Poste italiane : 'Con Anima e Cdp nuove partnership strategiche' : 'Sono due accordi fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo del Fante, in una conference call ...

Capelli - il trionfante ritorno Del ciuffo laterale : È un atto di resistenza all’omologazione il ciuffo maxi e iper voluminoso d’ispirazione anni Settanta proposto da Gucci per la primavera-estate 2018. Ricorda tanto Farrah Fawcett, la bionda della serie tv Charlie’s Angels dall’iconico taglio scalato e al vento. Un look che combina la morbidezza al back quiff, il ciuffo in versione XL pettinato all’indietro. Uno styling senza tempo, ma assolutamente non commerciale – ...

Venezuela : Petro sta arrivando - Maduro trionfante : Una criptovaluta garantita dal petrolio contro tirannia Del dollaro : In dirittura d'arrivo Petro, la criptovaluta garantita dal Petrolio voluta dal Venezuela di Nicolas Maduro.

Svizzera : muore a 47 anni l’elefante più anziano Dello Zoo di Basilea : Malayka, l’elefantessa più anziana dello zoo di Basilea, si è spenta ieri sera all’età di 47 anni: soffriva di problemi di salute da diverso tempo. Dalla fine del 2015 Malayka era caduta diverse volte: gli altri elefanti hanno provato ad aiutarla, ma senza successo. Dopo che il gruppo si è allontanato, il personale dello zoo ha deciso di addormentare l’animale per farlo smettere di soffrire. Nata nel 1971, Malayka era cresciuta ...

Ragusa - eliminato mercato a Km zero di viale Del Fante : eliminato il mercatino dei prodotti a km zero in viale del Fante a Ragusa, Morando: purtroppo avevamo ragione quando avevamo sollevato l’allarme