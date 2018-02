Daniele Bossari Il web non perdona la presa di posizione contro Eva Henger Isola dei

Stefano De Martino e Daniele Bossari : le nuove accuse di Bettarini : Stefano Bettarini ancora contro Stefano De Martino e Bossari Forse non avrà accettato il suo fermo improvviso da parte della produzione dell’Isola dei famosi di diventare un concorrente – sostituto di uno dei naufraghi che ha dovuto abbandonare il reality per diverse ragioni, o forse è stato chiamato a svolgere il ruolo di ‘maestro’ e giudicare le gesta di Stefano De Martino e Daniele Bossari. Sono queste le insinuazioni di molti ...

“Smascherato Daniele Bossari”. Figuraccia! Isola - Striscia colpisce ancora. Il retroscena (con tanto di prove) sull’opinionista : “Ora abbiamo capito perché è così aggressivo in studio…” : E anche Daniele Bossari finisce nel mirino di Striscia la notizia. Che,questa almeno è l’impressione, ha preso a cuore più degli altri anni l’Isola dei Famosi. Merito (o colpa), certo, del cosiddetto canna-gate, esploso dopo l’accusa choc in diretta di Eva Henger a Francesco Monte, reo, ad avviso della ex diva hard, di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno trascorso qualche giorno prima ...

Daniele Bossari pilotato dall’auricolare? La reazione della Marcuzzi : Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari replicano alle accuse Martedì scorso, nel corso della quinta puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari ha attaccato Eva Henger riguardo il famoso caso ‘canna-gate’ che sta impazzendo nelle ultime settimane sui social e in televisione. L’ex naufraga del reality non ha perdonato l’opinionista e vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ...

Isola dei Famosi - Daniele Bossari si arrabbia in diretta. Lo scontro con Eva Henger : 'Ma mi dici dove...' : Lo scandalo droga continua ad agitare l' Isola dei Famosi , soprattutto in studio da Alessia Marcuzzi . E ha fatto rumore lo scontro in diretta tra Eva Henger , l'ex concorrente che ha accusato ...

“Daniele Bossari? Lo so io…”. Isola - Eva Henger choc : succede dopo la diretta. La ex naufraga non deve aver gradito il breve scambio con l’opinionista sul canna-gate e qualche ora dopo la puntata se ne esce così. Con un’accusa pesantissima : Il canna-gate è ancora di casa all’Isola dei Famosi. La quinta diretta è cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all’uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni ...

Eva Henger contro Daniele Bossari : pesanti accuse dopo la puntata : Eva Henger contro Daniele Bossari: le accuse dell’attrice dopo la puntata andata in onda ieri sera Il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi ha spinto sempre più persone a dire la propria sull’argomento nelle ultime settimane. L’ultimo ad esprimersi a tal proposito è stato ieri sera Daniele Bossari. Durante la diretta l’opinionista si è infatti rivolto […] L'articolo Eva Henger contro Daniele Bossari: ...

Daniele Bossari pilotato dall’Isola dei Famosi? L’accusa di Eva Henger : Eva Henger contro Daniele Bossari su Instagram dopo L’Isola Dopo la discussione avvenuta ieri in diretta all’Isola dei Famosi tra Daniele Bossari e Eva Henger, l’ex naufraga è tornata questa mattina sui social più agguerrita che mai, lanciando frecciatine contro i suoi rivali sia attraverso post che attraverso commenti. Come potete infatti vedere sul suo profilo Instagram Eva ha pubblicato una sua foto con il vestito e il ...

Daniele Bossari contro Eva Henger a L’Isola : “Dove vuoi arrivare?” : Eva Henger: frecciata da Daniele Bossari sul caso ‘canna-gate’ Daniele Bossari ha attaccato Eva Henger, dopo la confessione di Cecilia Capriotti sul caso ‘canna-gate’, ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi ha accolto nello studio di Cologno l’eliminata della scorsa puntata de L’Isola dei famosi Cecilia Capriotti. La showgirl ha parlato della sua esperienza al reality, ammettendo di aver ricevuta poca ...

Mara Venier e Daniele Bossari ironizzano sul ‘canna-gate’ (VIDEO) : Daniele Bossari e Mara Venier in una vena ironica: ecco cosa è successo Mara Venier è nota per essere un personaggio molto schietto e senza peli sulla lingua. E’ una delle poche che, pur trovandosi in contesti televisivi, non si risparmia dal dire la sua e dall’esprimere il suo pensiero, in maniera spesso veemente. Inoltre la sua tendenza ad anticipare dettagli e notizie, che invece dovrebbero essere taciuti per poi essere rivelati a ...

Daniele Bossari sceglie Lorenzo Flaherty come testimone di nozze : Lorenzo Flaherty testimone di nozze: l’annuncio di Daniele Bossari Daniele Bossari ha vinto il Grande Fratello Vip, ma ha soprattutto vinto la battaglia contro se stesso. Dopo un periodo buio fatto di autocommiserazione, alcolismo, distruzione e quant’altro è riuscito a risalire la china aiutato dai suoi cari, la figlia Stella e la compagna di una vita Filippa Lagerback. E proprio a quest’ultima ha chiesto la mano ...