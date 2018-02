Dall' Argentina | Sampaoli verso il no a Icardi Niente Russia 2018 per scarso

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER / Dall'Argentina : affare da 20 milioni. Decisiva l'intermediazione di Milito : LAUTARO MARTINEZ: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Lautaro Martinez all'Inter / Dall'Argentina : affare da 20 milioni - vice Icardi o arriva per sostituirlo? : Lautaro Martinez: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:22:00 GMT)

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER / Dall'Argentina : affare da 20 milioni di euro - c'è la firma sul pre-contratto : LAUTARO MARTINEZ: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Bomba Dall’Argentina : “offerta clamorosa del Real Madrid per Icardi” - tutti i dettagli : Il Real Madrid è pronto a far follie per Icardi. Dopo il post sibillino di ieri sera nel quale il centravanti dell’Inter “salutava” non è ben chiaro chi, oggi rimbalza dall’Argentina una notizia davvero clamorosa. Come ogni indiscrezione attende di essere confermata, ma si tratta di una notizia che qualora fosse vera avrebbe del clamoroso. Il Real Madrid avrebbe avanzato una proposta all’Inter per Mauro Icardi, ...

Piranha - quest’uomo scatena la ferocia a un metro Dalla riva. In Argentina aumentano le “palometas” : In Argentina si sta registrando un inedito aumento della popolazione di “palometas“, la specie di Piranha del Sud America. In questo video un uomo sulle rive del Rio Paranà getta grossi tranci di carne in quelle che sembrano acque tranquille. Ma si scatena l’impressionante voracità dei pesci che attaccano e divorano i pezzi di carne L'articolo Piranha, quest’uomo scatena la ferocia a un metro dalla riva. In Argentina ...

Cecilia Rodriguez ingrassata/ "Colpa" di Ignazio Moser - i cambiamenti non graditi Dall'argentina : Cecilia Rodriguez è ingrassata, la showgirl ammette su Instagram di aver preso 3 chili: "Da quando sto con Ignazio Moser ho perso i miei addominali!"(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:13:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria - novità Dall’Argentina : “Milito bussa alla porta” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro il Benevento, momento non entusiasmante per la squadra di Giampaolo. Nel frattempo si rincorrono le voci di mercato, novità arrivano direttamente dall’Argentina: negli ultimi giorni tentativo da parte del Racing de Avellaneda per Ricky Alvarez, a fare il nome del blucerchiato sarebbe stato Diego Milito, neo dirigente del club argentino ed ex ...

Calciomercato Sampdoria - novità Dall’Argentina : “ecco l’obiettivo per la difesa” [VIDEO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla sconfitta nella gara contro il Napoli ed adesso si prepara per la gara contro la Spal, l’obiettivo della squadra di Giampaolo è quella di tornare al successo. La dirigenza lavora sul mercato e non sono per gennaio ma anche per il futuro, nelle ultime ore novità dall’Argentina. Nel mirino è finito Omar Alderete, difensore centrale classe 1996 del Gimnasia La Plata. Il ...

Sampdoria : richiesta Dall'Argentina per Alvarez : Secondo l'edizione genovese de La Repubblica per Alvarez ci sono richieste dall'Argentina, e in particolare dal Velez , società che lo ha lanciato nel mondo del calcio, ma l'elevato ingaggio del ...

Bimba beve Dalla pozzanghera - foto Dall'Argentina commuove il mondo : ... la foto della Bimba che beve dalla pozzanghera è arrivata poi ai giornali internazionali, che l'hanno fatta conoscere a tutto il mondo.

Bimba beve da una pozzanghera - la foto che arriva Dall'Argentina commuove il mondo : ... la foto della Bimba che beve dalla pozzanghera è arrivata poi ai giornali internazionali, che l'hanno fatta conoscere a tutto il mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimba beve da una pozzanghera - la foto che arriva Dall'Argentina commuove il mondo : ... la foto della Bimba che beve dalla pozzanghera è arrivata poi ai giornali internazionali, che l'hanno fatta conoscere a tutto il mondo.