Dal Golden Rock Temple al Tempio di Amritsar | quando i templi sono d' oro

“Golden milk” : il latte consumato Dalle star per perdere peso [RICETTA E INFO] : Questa bevanda è molto salutare e viene usata unendo al latte, curcuma e miele. Oltre alle potenti proprietà antinfiammatorie, depurative e disintossicanti, il golden milk aiuta a liberarsi dai chili in eccesso perché ha la capacità di accelerare il metabolismo. Molte star hollywoodiane utilizzando questa bevanda per la loro silhouette, conquistando modelle e celebrità di tutto il mondo. Si tratta di una bevanda in grado di apportare benefici ...

Telecomunicazioni - Tim attacca il governo a un mese Dalle elezioni : ricorso a Mattarella contro il golden power : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro il golden power, i poteri speciali nelle mani del governo per tutelare asset di interesse nazionale. Di fatto l’azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per il governo di Paolo Gentiloni. E lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l’opinione pubblica è concentrata su argomenti che ...

L’Allieva Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018 : Dalla Garbatella al primo red carpet a Los Angeles - salto di qualità? : Un pizzico di orgoglio non guasta mai e oggi il pubblico gongola un po' nel vedere Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018. Il nuovo anno potrebbe segnare una svolta per l'attrice italiana che potrebbe finalmente ottenere quel salto di qualità e quei riconoscimenti che spera e che, in fondo, merita anche un po'. Tanta gavetta per la giovane attrice napoletana nota al grande pubblico per il ruolo che l'ha consacrata ovvero quello della ...