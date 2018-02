ilmessaggero

: Da Rebibbia a #bollate, il #bridge in #carcere per insegnare ai detenuti il rispetto delle regole e per l'avversari… - ilmessaggeroit : Da Rebibbia a #bollate, il #bridge in #carcere per insegnare ai detenuti il rispetto delle regole e per l'avversari… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Un atout in più per isul percorso di riabilitazione. La Federazione italiana gioco, associata al Coni, ha dato il via a un corso didedicato aideldi,...