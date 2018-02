Craig Warwick Video | nuove accuse a Franco Terlizzi Isola dei Famosi 2018

L’Isola dei famosi 2018 - Craig Warwick parla dello scandalo droga e dell’accordo tra Eva Henger e Francesco Monte : Craig Warwick, concorrente che ha abbandonato L'Isola dei famosi in seguito ad un infortunio, racconta la sua verità su Eva Henger e Francesco Monte.

Craig Warwick/ Video - il figlio di Franco Terlizzi smentisce le accuse di omofobia (Isola dei Famosi 2018) : Craig Warwick solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:52:00 GMT)

Canna-gate - Eva Henger attacca Craig Warwick : “Sei falso” : Eva Henger torna a parlare del Canna-gate e si scaglia contro Craig L’ex naufraga dell’Isola dei famosi Eva Henger è tornata a parlare del Canna-gate e in particolare delle dichiarazioni rilasciate a riguardo da Craig Warwick. Intervistata a Non succederà più, il programma radiofonico condotto su Radio Radio, la Henger ha sostenuto che la sua denuncia nei confronti di Francesco Monte è stata non per il consumo ma per l’introduzione della ...