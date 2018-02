Craig Warwick Video | il figlio di Franco Terlizzi smentisce le accuse di omofobia Isola

Michael Terlizzi/ Il figlio di Franco contro Craig Warwick : "Ho un video che metterò nei miei social" : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:23:00 GMT)

Franco Terlizzi contro Craig Warwick perchè gay : parla Michael : Michael difende il padre Franco Terlizzi dalle accuse di Craig L’isola delle polemiche continua. Craig Warwick ha dichiarato a Verissimo e a Domenica Live che Franco Terlizzi gli avrebbe detto di stare lontano da lui in quanto omosessuale. Nella puntata di ieri del contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Cecilia Capriotti ha preso le difese del vincitore di Saranno Isolani, dichiarando che tra il sensitivo e Terlizzi non ...

“Mi ha detto ‘sei gay? Che schifo'”. Craig Warwick choc da Barbara D’Urso. Isola dei Famosi - dopo la droga arriva pure l’accusa di omofobia. E il naufrago ‘sotto processo’ adesso rischia grosso : Isola dei Famosi, non solo canna-gate. dopo certe dichiarazioni pesanti, il reality di Canale 5 potrebbe essere travolto da un’altra bufera. L’accusa, e non c’entra Eva Henger stavolta, mossa nei confronti di un naufrago ancora in gioco è quella di omofobia. Accusa che, se venisse confermata attraverso materiale audio e video, potrebbe costare l’eliminazione al concorrente in questione. Succede tutto a Domenica ...

FRANCO TERLIZZI OMOFOBO?/ Confronto domani in diretta con Craig Warwick? (Isola dei Famosi 2018) : FRANCO TERLIZZI è OMOFOBO? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Domenica Live - Craig Warwick : “Franco Terlizzi mi ha detto che facevo schifo perché sono gay” : A margine dell’amplissima pagina dedicata a sviscerare, ancora e ancora, la questione ormai nota come canna-gate riguardante il presunto consumo di droghe leggere da parte di Francesco Monte, Craig Warwick, il sensitivo appena uscito dall’Isola dei Famosi e ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, ha svelato un retroscena molto grave riguardante Franco Terlizzi. Secondo quanto riportato da Warwick, Terlizzi gli avrebbe ...

Isola dei Famosi - "canna-gate" Barbara d'Urso/ Nadia Rinaldi e Craig Warwick - inguaieranno Francesco Monte? : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi sarà qualificato per omofobia? L'accusa di Craig Warwick scatena le critiche del pubblico e fa perdere punti all'ex pugile.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Canna-gate - Eva Henger attacca Craig Warwick : “Sei falso” : Eva Henger torna a parlare del Canna-gate e si scaglia contro Craig L’ex naufraga dell’Isola dei famosi Eva Henger è tornata a parlare del Canna-gate e in particolare delle dichiarazioni rilasciate a riguardo da Craig Warwick. Intervistata a Non succederà più, il programma radiofonico condotto su Radio Radio, la Henger ha sostenuto che la sua denuncia nei confronti di Francesco Monte è stata non per il consumo ma per l’introduzione della ...

“Loro sono i più falsi e cattivi”. Isola - la confessione choc di Craig Warwick. L’ex concorrente non le manda di certo a dire e punta il dito contro due nomi insospettabili. Quello che racconta di loro è davvero terribile : con chi ce l’ha : In un reality così competitivo ci sta che ci creino situazioni scomode, anche a livello strategico. E così accade anche che quando si viene eliminati, qualche sassolino dalla scarpa si ha voglia di levarlo. Craig Warwick ha voluto puntare il dito contro due persone in particolare. Secondo lui Alessia Mancini e Franco Terlizzi sono i concorrenti più falsi e cattivi dell’edizione in corso del’Isola dei Famosi. A ‘Verissimo’ il ...

Craig WARWICK/ “Rosa Perrotta intelligente - Jonathan è un ragazzo d’oro" (Verissimo) : Il medium inglese CRAIG WARWICK reduce dall’esperienza a l’Isola dei famosi nel mare dell’Honduras, è ospite quest’oggi a Verissimo per parlare del suo incidente e molto altro.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Franco Terlizzi è omofobo - le parole di Craig Warwick ospite a Verissimo : Franco Terlizzi votato a furor di popolo a Saranno Isolani, per entrare di diritto nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi è omofobo! A dichiararlo è stato l’ex naufrago, Craig Warwick ospite di Verissimo. Craig Warwick a Verissimo: “Sei gay? Che schifo”! Il sensitivo Craig dall’indole dolce e gentile ha dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si è infatti infortunato e quindi è stato costretto a lasciare il gioco. Sabato 24 febbraio ...

Franco Terlizzi omofobo? La confessione choc di Craig Warwick : Craig Warwick a Verissimo: “Franco Terlizzi ha detto che faccio schifo” Nella puntata odierna di Verissimo ampio spazio è stato dedicato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Motivo per cui Silvia Toffanin, per parlare del reality, ha invitato i due ultimi naufraghi tornati in Italia: Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick. Ed è stato soprattutto quest’ultimo ad aver fatto molto discutere per alcune sue ...

Isola dei Famosi : chi sono i concorrenti più falsi e cattivi? Parla Craig Warwick : Chi sono i concorrenti più falsi dell’Isola dei Famosi? La rivelazione di Craig Warwick a Verissimo Chi sono i concorrenti più falsi e cattivi dell’edizione in corso del’Isola dei Famosi? Alessia Mancini e Franco Terlizzi: parola di Craig Warwick. A Verissimo il sensitivo ha confidato che questi due naufraghi sono i peggiori del cast di […] L'articolo Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti più falsi e cattivi? Parla ...

