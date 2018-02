Corbyn e l' altra Brexit | così la May può cadere

ilgiornale

(Di martedì 27 febbraio 2018) Londra - No al mercato unico, sì a una nuova unione doganale. Il nuovo manifesto sulladi Jeremyè l'affondo finale nell'attacco al governo May ormai in perenne stato confusionale a causa dello stallo sulle trattative con Bruxelles. Ieri, da Coventry, in un discorso largamente anticipato il giorno prima ai media nazionali, il leader laburista ha giocato duro tentando di sfilare a Theresa May anche l'appoggio degli imprenditori e affermando senza giri di parole che il suo partito desidera fermamente nel dopo«un'unione doganale rinnovata, fatta su misura per le relazioni tra il Regno Unito e l'Europa». Nel periodo di transizione la Gran Bretagna dovrà sottostare alle regole dettate dall'Unione, ma una volta fuori dovrà essere raggiunto un accordo nuovo «che offra la possibilità al Paese di avere voce ...