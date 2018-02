“Contro le elezioni” di David Van Reybrouck

beppegrillo

(Di martedì 27 febbraio 2018) Tempo di elezioni. Oggi voglio consigliarvi “Contro le elezioni, perchè votare non è più democratico” del giornalista e scrittore belgaVan, un saggio illuminante, che mette in discussione un sistema democratico ormai logoro, offrendo un vecchio rimedio per evitare che le elezioni distruggano la democrazia, con l’emergere di populismi basati sulla paura e su una diffusa mancanza di fiducia. “Il popolo inglese crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso; lo è soltanto durante l’elezione dei membri del Parlamento; appena questi sono eletti, esso torna schiavo, non è più niente”. Jean-Jacques Rousseau ne Il Contratto sociale (1762) Che la democrazia sia in crisi è ormai un luogo comune del dibattito politico in Occidente. In tutta Europa, i cittadini votano sempre meno, sono sempre più inclini a prestare fede a retoriche populiste, non credono più ...