Condannato per abusi | innocente per la Chiesa | torna a fare il prete

Alassio - prete Condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Condannato A MORTE/ La tortura indicibile di Doyle Hamm : non trovano la vena per l'iniezione letale : Ancora una volta l'esecuzione di un CONDANNATO a MORTE negli Stati Uniti si è trasformata in una lunga tortura fino a quando la pena è stata sospesa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:10:00 GMT)

Palermo - Condannato Miur : Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti a termine : La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza in primo grado, condanna il Miur e riconosce il diritto all’assunzione di 30 precari per reiterato abuso dei loro contratti a TD. La Corte d’Appello di Palermo condanna il Miur ad assume 30 precari ATA per abuso di contratti a termine La clamorosa sentenza ha condannato, […] L'articolo Palermo, condannato Miur: Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti ...

Terzo Valico - l'ex vicesindaco Stefano Bernini Condannato per diffamazione aggravata : Dichiarazione che fu trasmessa in diretta streaming dal Comune di Genova, e poi ripresa da più giornali. Secondo l'avvocato di parte civile, Alessandro Gorla, l'ex vice sindaco, parlando di "...

Berlusconi : «M5S : pericolosa setta con quel pluriCondannato di Genova» : Teatro Manzoni pieno a Milano per il comizio del leader di Forza Italia, nell’ultima domenica di campagna elettorale

Scrisse "un terrone in meno" su Facebook per la morte di un siciliano : operaio torinese Condannato : Un operaio di 42 anni di Settimo torinese ha patteggiato una condanna a 1000 euro oltre spese processuali a Siracusa per aver scritto su Facebook , con un falso profilo, "Sono felicissimo un terrone in meno da mantenere" riferendosi alla morte di Stefano Pulvirenti, 17 anni, siracusano, deceduto in un incidente stradale dopo 23 giorni di agonia nel novembre 2015. "Quando vedo queste immagini - aveva ancora scritto l'operaio - e so che nella ...

Luigi Di Maio - spunta un altro candidato che lo ha preso in giro : 'Condannato per cd pirata masterizzati' : Un'altra tegole sul Movimento 5Stelle. Mentre è ancora fresca la ferita del caso Caiata, indagato per riciclaggio ed escluso ieri dal Movimento, oggi spunta un altro impresentabile tra i candidati M5s.

L’immobiliarista Danilo Coppola Condannato a 7 anni per bancarotta : Il tribunale di Milano ha condannato a 7 anni di carcere Danilo Coppola, L’immobiliarista già noto ai tempo dell’indagine sui «furbetti del quartierino», tornato ad essere imputato per bancarotta in relazione a una serie di fallimenti fra cui quello della Porta Vittoria spa. I giudici, presieduti da Luisa Ponti, hanno disposto la sua interdizione p...