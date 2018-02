Concorso Ministero Giustizia per 1220 agenti di polizia penitenziaria | dettagli

Concorso Ministero Economia e Finanze - Sogei : bando 2018 per 100 posti - scadenza e requisiti - : Si tratta di una società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze con sede a Roma e partner tecnologico unico del MEF. Lo scopo è reclutare neolaureati da assumere in apprendistato nel ...

Concorso Ministero di Giustizia per 265 funzionari : come candidarsi entro marzo : Dopo gli aggiornamenti dedicati al Concorso a tempo indeterminato presso il MIUR e l'Agenzia delle Entrate segnaliamo oggi un altro bando di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia che riguarda varie figure professionali. Più nel dettaglio si cercano: 15 funzionari mediatori culturali III Area funzionale, fascia retributiva F1 presso il Dipartimento amministrazione penitenziaria. 250 ...

Lavoro : Concorso per 15 posti di Funzionario mediatore culturale al Ministero della Giustizia : ... laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea , vecchio ordinamento, in 1, mediazione linguistica e culturale, 2, scienze sociali, 3, scienze dell'educazione della formazione, 4, scienza ...

Concorso pubblico 2018 per 35 Segretari di Legazione al Ministero Affari esteri : Dopo i recenti aggiornamenti sui concorsi a tempo indeterminato che saranno indetti al comune di Roma e il Concorso in Avvocatura di Stato con scadenza 27 febbraio per 9 avvocati ci occupiamo di un altro interessante bando. Per coloro che vogliono intraprendere la carriera diplomatica si presenta una interessante occasione per partecipare al Concorso pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale per Segretario di Legazione in prova. Il Ministero degli ...