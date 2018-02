Come proteggersi da gelo | neve e freddo | i consigli della Protezione Civile

Come proteggersi in caso di valanga secondo il Soccorso Alpino e il Cai : Imparare a riconoscere gli strati della neve, a leggere i bollettini, a preparare lo zaino prima di una gita. Ma soprattutto ad utilizzare artva, pala e sonda, i dispositivi di autoSoccorso che in ...

Riecco i numeri truffa telefonica 02 secondo la Polizia di Stato : rischi Come proteggersi : Sta tornando rapidamente alla ribalta la questione dei numeri truffa telefonica 02, considerando quanto è Stato ribadito dalla Polizia di Stato anche in questo scorcio iniziale di 2018. I numeri in questione che vengono segnalati sono sempre gli stessi, vale a dire 02 692927527 / 02 22198700 / 02 80887028 / 02 80887589 / 02 80886927. Tuttavia, non si può certo escludere a priori che nel frattempo se ne siano aggiunti altri in grado di mettere a ...

Influenza killer - sale in numero delle vittime : Come proteggersi Video : Complici il maltempo e le basse temperature, le difese immunitarie degli italiani sono state messe a dura prova per via del picco dell'#Influenza registrato a partire dai primi giorni del nuovo anno. Accanto ai numerosi casi di soggetti colpiti, aumenta la casistica relativa alle #vittime: il virus H1N1 è stato il principale fautore delle morti in tutta Italia. come fare dunque per proteggersi al meglio? A tal proposito sono stati diffusi alcuni ...

Allerta influenza : Come proteggersi dall'epidemia in arrivo : Le ultime ore del 2017 saranno caratterizzate da un incremento dei soggetti che hanno contratto il virus dell'influenza. Già da tempo era stata lanciata l'Allerta relativa all'epidemia, soprattutto in vista delle basse temperature previste dei bollettini meteo che avrebbero ulteriormente messo a dura prova le difese immunitarie, soprattutto di bambini e anziani. Adesso che il picco è dietro l'angolo, sono stati forniti alcuni consigli per ...

Bitcoin - rischio virus. "Ecco Come capire (e proteggersi) se sei sotto attacco" : Roma, 27 dicembre 2017 - Siamo tutti a rischio? Secondo un report della Bbc, si starebbero diffondendo in rete malware (termine tecnico che identifica un virus informatico) che infettano i più ...

L'aria inquinata uccide - anche al di sotto delle soglie di sicurezza : ecco perché e Come proteggersi : 27 DIC - Di inquinamento delL'aria si muore. Lentamente e con costanza, i veleni invisibili chiamati 'polveri sottili' e ozono, si insinuano nei nostri polmoni, causando danni irreversibili, e non ...

Janus - la nuova vulnerabilità su Android : cos’è e Come proteggersi : Sappiamo bene quanto Google si stia impegnando ultimamente nel rilascio mensile di patch di sicurezza per il suo sistema operativo, in modo da renderlo sempre meno vulnerabile. Nonostante ciò, degli exploit vengono ancora trovati, e l’ultimo che si aggiunge alla lista si chiama Janus. Questa vulnerabilità è stata scoperta da GuardSquare, ed è particolarmente pericolosa per gli utenti, perché consente di aggirare la verifica della firma ...