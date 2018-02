Come collegare la TV a Internet

Come scollegare account Instagram da Facebook : Collegare il nostro account Instagram con il nostro profilo Facebook può portare diversi vantaggi. Possiamo pubblicare facilmente le nostre foto di Instagram anche su Facebook, in modo del tutto automatico. Inoltre può portare a conquistare molti più follower provenienti da Facebook. Se in passato abbiamo collegato i due account, possiamo ancora scollegarli in modo da tenerli separati l’uno dall’altro. Inoltre possiamo anche ...