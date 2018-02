Comcast sfida Fox : offerta da 22 - 1 mld di sterline per Sky : Comcast sfida Fox e lancia un'offerta da 22,1 miliardi di sterline per acquisire Sky Plc. La proposta del gruppo che controlla NbcUniversal é tutta in contanti e corrisponde a 12,50 sterline per ogni azione Sky con un premio del 16% rispetto a quella da 10,75 sterline messa sul piatto da Fox."La nostra proposta che è superiore (a quella di Fox, ndr) implica un valore di circa 22,1 miliardi di sterline per il capitale azionario ...