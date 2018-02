Colloquio | bomba carta | cori e fumogeni | ecco cosa è successo durante l’ultimo

calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018) Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggiotra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato l’insoddisfazione per le ultime prestazioni della squadra:e qualche coro chiedendo ai calciatori un cambio di passo in vista delle prossime partite. L’allenamento poi si è concluso senza ulteriore tensione, c’è consapevolezza in casa Torino di potersi lasciare alle spalle il momento delicato. Sconfitta prevedibile contro la Juventus mentre non è andata giù quella contro il Verona, soprattutto per l’atteggiamento della ...