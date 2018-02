Cittadinanza | Calderoli | serviva per prendere i voti di importazione

meteoweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018) Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I bambini stranieri non hanno un diritto in meno rispetto ai nostri, hanno la scuola, la sanità, l’assistenza sociale. Cosa li differenzia? Il voto. Qualcuno pensava di prendersi quegli 850milaperché, visto che non li votano più gli italiani, hanno pensato di andarseli a cercare all’estero. Avrebbero voluto idi”. Lo ha detto Roberto, tornando a parlare a Palermo della legge sullo ius soli. “Mi onoro di essere stato il responsabile dello stop di quella legge che ho bloccato due anni e mezzo in commissione con i miei emendamenti. Mi hanno fatto passare come un orco che penalizza i bambini, come un razzista”. “So che tutti coloro che hanno commesso attentati nei Paesi europei avevano in tasca il passaporto del Paese dove hanno fatto l’attentato grazie proprio allo ius ...