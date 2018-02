Ciclismo su pista | Mondiali 2018 | i favoriti e gli outsider gara per gara L’Italia punta

Ciclismo : da domani Mondiali su pista : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Scattano domani per concludersi domenica 4 marzo ad Apeldoorn , Olanda, i Mondiali di Ciclismo su pista. Dopo aver vinto tre medaglie nell'edizione 2017, oro di Rachele Barbieri ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. I quartetti sognano - ragazze all’assalto in tutte le gare : Il velodromo di Apeldoorn, a partire da domani, ospiterà i Campionati Mondiali 2018 di Ciclismo su pista. Lo scorso anno, l’Italia ha chiuso la rassegna iridata con tre medaglie e l’obiettivo, in questa nuova edizione, è quello di replicare o addirittura migliorare quanto fatto 12 mesi fa. Andiamo a scoprire, dunque, quali possono essere le migliori carte da medaglia per la nazionale azzurra in Olanda. Bronzo lo scorso anno, il ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’inseguimento femminile punta in grande. Si può sognare il podio : Tutto pronto in quel di Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista, che da domani inizieranno ad assegnare i titoli iridati. Subito una prima giornata entusiasmante in casa Italia: scendono in pista i quartetti dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile, pronti a confermare le attese, vista una crescita davvero costante e diretta verso le zone altissime a livello internazionale. Proprio le donne sono pronte al ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Elisa Balsamo e Simone Consonni - il podio è alla portata nell’omnium : Ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) l’Italia potrà ben figurare in diverse discipline, ma in poche potremo ambire al podio sia al maschile che al femminile e una di queste è l’omnium. Infatti Elisa Balsamo e Simone Consonni hanno dimostrato di possedere le qualità per riuscirete a portare a casa una medaglia in questa rassegna iridata. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di queste due giovani talenti. Partiamo da Elisa ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia punta al podio nell’inseguimento a squadre maschile : Una delle maggiori chance di medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) arriverà dai quartetti dell’inseguimento e oggi ci concentreremo su quello maschile, con Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon che proveranno a migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno ad Hong Kong. La squadra azzurra è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, riuscendo a trovare una compattezza e un’alchimia ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Rachele Barbieri vuole confermarsi campionessa nello scratch : Ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) Rachele Barbieri avrà un grande obiettivo: quello di difendere il titolo nello scratch. La 22enne modenese vorrà infatti bissare l’oro conquistato lo scorso anno a Hong Kong per consacrarsi ulteriormente in questa specialità. nello scratch Barbieri è indubbiamente tra le atlete più forti al Mondo, come dimostra il primo posto nel ranking UCI. La giovane stella delle Fiamme Oro dopo essersi ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna a caccia del secondo titolo iridato nell’inseguimento individuale : I Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) inzieranno mercoledì e tra le punte più importanti della nazionale italiana troviamo Filippo Ganna. Il 21enne piemontese, oltre ad essere un componente fondamentale del quartetto azzurro, è anche tra i migliori interpreti al Mondo nell’inseguimento individuale, dove punterà alla medaglia d’oro. Un’impresa che, nonostante la sua giovanissima età, è già riuscito a realizzare. Infatti ai ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Non solo i quartetti per puntare in alto : Da mercoledì a domenica il velodromo di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Mondiali 2018 di Ciclismo su pista, appuntamento che di fatto chiude la stagione di questa disciplina. L’Italia si presenterà con una delegazione molto nutrita e soprattutto molto ambiziosa, che punterà a conquistare medaglie in diverse prove. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i convocati del Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le date : Da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo Apeldoorn (Olanda) ospiterà i Mondiali di Ciclismo su pista. I migliori corridori del mondo saranno presenti al Velodromo Omnisport per cercare di conquistare una medaglia iridata. L’Italia arriva a questo appuntamento con ambizioni importanti e l’obbiettivo sarà quello di migliorare il bottino dello scorso anno, quando gli azzurri conquistarono tre medaglie. Il programma delle gare sarà come di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i 21 convocati dell’Italia. Ganna - Paternoster e gli inseguimenti per le medaglie : I CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di Ciclismo su pista che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi BassI) dal 28 febbraio al 4 marzo. L’Italia si presenterà all’appuntamento con 21 atleti (13 donne, 8 uomini) e con diverse chance di medaglia. Si punta in alto soprattutto con i due quartetti dell’inseguimento, con Filippo Ganna e con Letizia Paternoster. MASCHILE: Liam ...