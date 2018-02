Ciclismo | Strade Bianche 2018 | Peter Sagan sarà l’uomo da battere?

oasport

: RT @OA_Sport: #ciclismo Sabato l'attesissima Strade Bianche! La starting list e la pista dei partecipanti: ci sono Vincenzo... https://t.co… - sassari74 : RT @OA_Sport: #ciclismo Sabato l'attesissima Strade Bianche! La starting list e la pista dei partecipanti: ci sono Vincenzo... https://t.co… - OA_Sport : #ciclismo Sabato l'attesissima Strade Bianche! La starting list e la pista dei partecipanti: ci sono Vincenzo... - santero1967 : Grande ciclismo....arriva in TOSCANA strade bianche -

(Di martedì 27 febbraio 2018) 184 chilometri con partenza e arrivo in quel di Siena, ma soprattutto uno scenario unico. E’ la “classica del Nord più a sud d’Europa”: la. Sabato 3 marzo si disputerà l’edizionedella corsa, che prevederà come di consueto i caratteristici tratti in sterrato: non solo un contorno, anzi, protagonisti della gara in chiave vittoria finale. Chi non è mai ancora riuscito a portarsi a casa il successo è: lo slovacco ha colto due piazze d’onore tra 2013 e 2014, poi, invece, è andato più lontano dal possibile colpaccio. Il tre volte campione del mondo si presenterà però, ancora una volta, al via da favorito. Il capitano della Bora-hansgrohe, infatti, si presenterà sicuramente con condizioni fisiche discrete (dovrebbe essere almeno all’80%) in preparazione ad uno dei più importanti appuntamenti dell’anno: la Milano-Sanremo ...