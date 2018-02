Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l’uomo da battere? : 184 chilometri con partenza e arrivo in quel di Siena, ma soprattutto uno scenario unico. E’ la “classica del Nord più a sud d’Europa”: la Strade Bianche. Sabato 3 marzo si disputerà l’edizione 2018 della corsa, che prevederà come di consueto i caratteristici tratti in sterrato: non solo un contorno, anzi, protagonisti della gara in chiave vittoria finale. Chi non è mai ancora riuscito a portarsi a casa il successo è Peter ...