Chrono Trigger | il gioco approderà anche su PC

eurogamer

: TanookiKuribo The Chrono Trigger Ultimania book - AnormalMino : TanookiKuribo The Chrono Trigger Ultimania book - AkibaGamers : #videogiochi CHRONO TRIGGER è ora disponibile su PC via Steam - Mossa a sorpresa da parte di SQUARE ENIX, che senza… - trendinaliaES : ? #PPasteleoERC ? #OTDirecto27F ? #LachicainvisibleBooktrailer ? #largahona ? #RaoulMeDaLaVida ? Katy Perry ? Chron… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Square Enix annucnia a sorpresa chearriveràsu PC, e non è ancora tutto: la grafica originale delverrà preservata, si tratta infatti di un porting dell'originale versione mobile del.Ilsarà acquistabile per 15 dollari/euro, e a tale cifra ci potremo portare a casa ildel 1995, ampiamente considerato da tutti uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi. Ilinclude i due dungeon aggiuntivi usciti nel remake per DS nel 2008.Ecco, di seguito, il trailer riportato da Kotaku. Cosa ne pensate?Read more…