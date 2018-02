Che vita è senza la tua faccia sul cappuccino? Ecco il selfieccino | nuova frontiere della

Beach volley - World Tour 2018. Che novità! I tornei CEV saranno inseriti nel World Tour : Ufficializzata oggi dalla FIVB una novità storica nel mondo del Beach volley. I tornei CEV, da aprile in poi, saranno inseriti nel World Tour e dunque saranno aperti alla partecipazione anche di atleti al di fuori dell’Europa. Ad annunciarlo è la FIVB stessa, che conferma la nuova joint venture con la CEV che continuerà ad organizzare i suoi tornei che saranno contemporaneamente inseriti anche nel calendario World Tour. I Satellite CEV ...

“Ecco come è morta”. Choc nel mondo del cinema : è giallo. Il suo decesso ha sconvolto i fan - ma il motivo (e il modo) in cui ha detto addio alla vita ha lasciato tutti di sasso : “Quello Che era stato detto è falso…” : A Bollywood era una star. La notizia della morte dell’attrice Sridevi Kapoor, più nota come Sridevi, era rimbalzata sui siti di tutto il mondo. In un primo momento era stata diffusa la notizia che l’amata interprete indiana era deceduta a seguito di un infarto mentre stava partecipando a un matrimonio. Ma adesso sta emergendo una verità molto diversa, di ora in ora, infatti, si aggiungono nuovi particolari: secondo l’autopsia ...

Mirkoeilcane e Luca Barbarossa - due romani di scena ma si fa avanti anChe il toscano Baglioni : le novità discografiChe : Mirkoeilcane - Secondo me Da un pezzo molti sostengono che Roma è una vera e propria fucina di talenti e che la capitale di questi tempi sforna nuovi personaggi in tutti i campi, a partire dalla ...

Allerta Burian - l’Università Luiss : “Domani 27 Febbraio sospese tutte le attività didattiChe” : “Domani, martedì 27 Febbraio, tutte le attività didattiche Luiss sono sospese causa maltempo”. Lo rende noto, in un tweet, l’Università Luiss Guido Carli. L'articolo Allerta Burian, l’Università Luiss: “Domani 27 Febbraio sospese tutte le attività didattiche” sembra essere il primo su Meteo Web.

“Sorpresa : mi sono sposata”. E vestita Zara : la super vip spiazza i fan. L’annuncio è social e già con l’anello al dito. Nessuno si aspettava le nozze - anChe perché il neo marito è entrato da pochissimo nella sua vita : Signori, un matrimonio più a sorpresa di questo non è umanamente possibile. E per diverse ragioni. Intanto perché lo sposo e la sposa, ovviamente ultra vip, sono usciti per il primo appuntamento pochi giorni prima di pronunciare il fatidico sì. E infatti, almeno ufficialmente, i neo marito e moglie si frequentano da appena qualche settimana: il primo avvistamento della coppia risale allo scorso giorno di San Valentino, quando i due sono ...

“Brr Che freddo - ma cosa mi mangio?”. La dieta perfetta anti-Burian. Non tutti gli alimenti vanno bene quando l’asticella del termometro scende sotto lo zero… quali sono i cibi assolutamente da evitare : Con un freddo del genere, l’unica cosa che ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa del freddo del temibile Burian. Pioggia, neve e gelo dettano la dieta per 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propria dieta anti-Burian che ...

“Vergognati!”. Paolo Crivellin - la lettera inviata a Maria fa infuriare i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne - Che meno di un mese fa ha scelto Angela come compagna di vita - torna in studio ed è caos. CritiChe severe anChe alla De Filippi : “Ancora ti fidi di lui?” : A meno di un mese dalla scelta, Paolo Crivellin torna sul “luogo del delitto”. L’ex tronista, che sembra felicissimo insieme ad Angela, ha infatti inviato un messaggio alla redazione di Uomini e Donne, indirizzato a Maria De Filippi. Parole che sono risuonate in studio e hanno lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Paolo infatti, a dispetto di quanto fatto trasparire in questi mesi, ha dimostrato di essere una ragazzo sensibile e ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione Che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

Dare valore alla vita delle persone affette da Malattia Rara - ecco l’obiettivo della XI Giornata Che si celebra il prossimo 28 febbraio : Arrivata quest’anno alla undicesima edizione, la Giornata delle Malattie Rare si celebra il prossimo 28 febbraio. Anche quest’anno la Giornata si concentra su tema della Ricerca e sul ruolo proattivo dei pazienti in questo campo. La ricerca scientifica, infatti, è fondamentale per migliorare la vita delle persone, fornendo loro risposte e soluzioni, sia dal punto di vista delle cure disponibili sia da quello di una migliore assistenza. La ...

“Segretissima”. Bomba Alessia Fabiani. Ve la ricordate insieme a Gerry Scotti a Passaparola? Resettate tutto. Sono passati secoli da allora e ormai la sensualissima showgirl ha cambiato vita. Sapete Che fine ha fatto in questi ultimi tempi? Nooo! Mai nessuno lo avrebbe detto… : Ha esordito al fianco di Gerry Scotti a Passaparola e da lì la sua carriera è sbocciata. Quel programma, non c’è che dire, ha portato fortuna a tutte le ex letterine che hanno fatto (quasi) tutte fortuna. Pensiamo a Ilary Blasi, a Silvia Toffanin o ad Alessia Mancini. Ma non è di loro che oggi vogliamo parlare. Oggi vi parliamo di Alessia Fabiani, una veterana del programma che ha partecipato a ben quattro edizioni, una di fila all’altra, ...

Novità MWC 2018 con Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : foto - sCheda tecnica e uscita in Italia : Sony Xperia XZ2 e XZ2 sono stati presentati oggi 26 febbraio in quel di Barcellona in apertura del MWC 2018. Dopo la presentazione avvenuta ieri sera del Samsung Galaxy S9 era molta l'attesa pure per questo top di gamma Android che punta su un re-design relativamente coraggioso per il brand e come sempre su una fotocamera che, seppur con singolo sensore, non scherza affatto. Partiamo proprio dal nuovo look del Sony Xperia XZ2. La nota serie ...

La figlia di SChettino contro De Falco : "Mi distrusse la vita - avevo 15 anni" : Rossella Schettino, la figlia di Francesco Schettino, ha deciso di aprire un profilo Facebook per far sentire la sua voce. Ne ha anche per Gregorio De Falco. L'ex comandante della Costa Concordia...

“Stanno per partire”. Colpo di scena (esagerato) all’Isola dei Famosi. Hanno deciso all’ultimo di volare in Honduras e la loro presenza - è inevitabile - sarà la bomba Che - forse - farà saltare tutto. Quel Che sta per accadere avrà ripercussioni enormi. E i naufraghi sono ancora all’oscuro di tutto… : Isola dei Famosi, manca poco alla nuova diretta e la tensione sale. I naufraghi oramai sono stanchi, la tensione è alle stelle. Non solo in Honduras ma anche in Italia. Come ha fatto sapere il sito specializzato in programmi televisivi Anticipazioni.tv, “Sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5”, si legge sul sito. E il motivo, indovinate ...