Cecilia Capriotti | Non sono rifatta Va avanti chi si nasconde | io sono

Cecilia CAPRIOTTI/ "Non sono rifatta come Rosa Perrotta - io ho un'espressione se..." (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI afferma di non essere rifatta e attacca Rosa Perrotta che, al contrario, non avrebbe più un'espressione avendo fatto troppo uso della chirurgia plastica.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:19:00 GMT)

Isola - Cecilia Capriotti al vetriolo : 'Rosa Perrotta? È tutta rifatta. Io se ho l'orgasmo ho un'espressione...' : Cecilia Capriotti al vetriolo. L'ex naufraga, appena uscita dall'Isola dei Famosi, nel corso di un'intervista a Mediaset si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa. E non sarebbe stata affatto ...

Cecilia Capriotti rifatta? La showgirl risponde per le rime : "Se ho un orgasmo ho un'espressione" : Ora che è tornata in Italia può difendersi da sola Cecilia Capriotti, e lo fa pure bene. Mentre era in Honduras, infatti, sui social in molti si chiedevano se la showgirl fosse così in forma per merito di Madre...

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti : "Non sono rifatta. Se ho un orgasmo ho un'espressione" : Eliminata dall' Isola dei Famosi , Cecilia Capriotti ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti poco carini che sono stati fatti su di lei quando era ancora in Honduras. La showgirl non si è di ...

“Io un orgasmo… Guardate qui”. Isola - Cecilia Capriotti si lascia andare. Momento hot per la ex naufraga : Dopo l’eliminazione da L’Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti è stata ospite de ”La parola chiave” dove ha confessato che l’uscita dal gioco è stata quasi un sollievo per lei, che ha finalmente potuto far ritorno alla sua vita. Dopo la puntata d’esordio in cui Nadia Rinaldi si era divertita a commentare le principali parole chiave utilizzate dagli utenti per cercarla sul web, anche Cecilia Capriotti, è stata ...

Cecilia Capriotti : tutte le rifatte dell’Isola e la verità sull’incidente in diretta : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le naufraghe rifatte e l’incidente in studio Cecilia Capriotti ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti social dei fan dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga non si è affatto tirata indietro, ed ha replicato anche ai più cattivi. La donna si è mostrata molto sicura di sé e […] L'articolo Cecilia Capriotti: tutte le rifatte dell’Isola e la verità sull’incidente ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti contro Rosa Perrotta : "E' plastificata - ha naso e labbra attaccate!" : Intervistata da 'La parola chiave', l'ex naufraga a ruota libera contro l'ex tronista di Uomini e Donne.

Isola dei famosi - Cecilia Capriotti si confessa : 'Ecco cosa mi succede quando ho un orgasmo' : Appena lasciata l'Isola dei famosi, la showgirl Cecilia Capriotti si è sottoposta all'esame delle ricerche sul web che la riguardano, come imposto da un nuovo programma online lanciato da Mediaset. ...

Cecilia Capriotti contro Rosa Perrotta dopo L’Isola dei famosi : L’Isola 2018: Rosa Perrotta criticata da Cecilia Capriotti Sul sito de L’Isola dei famosi è presente un video nel quale Cecilia Capriotti ha commentato per la prima volta le parole chiave con cui viene ricercata sul web: “Cecilia Capriotti chi è?”, “Cecilia Capriotti Filippo Nardi”, “Cecilia Capriotti puzza”, “Cecilia Capriotti mamma” e molte altre. “Cecilia Capriotti ...

Cecilia Capriotti/ La verità su Francesco Monte? "Sapeva già tutto" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti difende Eva Henger, svelando alcune verità su Francesco Monte. Le sue parole provocheranno la chiusura dell'Isola dei Famosi 2018?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:34:00 GMT)

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti rivela : "Eva aveva avvertito la produzione su Monte prima della diretta" : Dopo la macchina della verità a Eva Henger, l'audio degli inviati di Striscia la Notizia , a Domenica Live si è continuato a parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi . A parlare ...

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti mette in pericolo la produzione - si chiude? : Il reality l'Isola dei Famosi si trova nel bel mezzo della bufera mediatica: dopo che Eva Henger ha accusato pubblicamente Francesco Monte di aver fumato marijuana sull'Isola insieme ad altri concorrenti del cast, la produzione pare sia stata messa davvero sotto pressione. Il pubblico da casa non vede l'ora di venire a capo della vicenda e scoprire realmente quale delle due versioni dei fatti sia quella reale: quella di Eva oppure quella di ...

Cecilia Capriotti a Domenica Live conferma che Monte sapeva tutto : Francesco Monte: la rivelazione di Cecilia Capriotti a Domenica Live Ogni giorno si aggiungono nuovi tasselli al canna-gate, il caso del momento che sta facendo discutere molto in televisione e sui social. La puntata di oggi di Domenica Live si è aperta con il dibattito sull’Isola dei famosi. Centrale è stato l’aspetto riguardo il caso canna-gate e le nuove rivelazioni di Eva Henger, Nadia Rinaldi, Craig Warwick e Cecilia Capriotti. Se Nadia e ...

Cecilia Capriotti a Domenica Live : “Eva Henger aveva denunciato già prima e Francesco Monte lo sapeva” : Domenica Live: Cecilia Capriotti e il confronto con Eva Henger Il canna-gate dell’Isola dei Famosi si arricchisce di nuovi particolari. A Domenica Live Cecilia Capriotti ha rivelato che Eva Henger aveva denunciato il fatto prima della diretta della seconda puntata. E, secondo quanto riferito dalla showgirl, le telecamere hanno ripreso tutto. Cecilia ha inoltre aggiunto […] L'articolo Cecilia Capriotti a Domenica Live: “Eva ...