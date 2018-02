C' è CasaPound | Leu non va alla tribuna elettorale

Anche CasaPound alla Tribuna elettorale - LeU diserta l'appuntamento : "Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, non parteciperemo nel profondo rispetto dell'antifascismo". Motivando così la sua decisione di disertare l'appuntamento, ...

Elezioni - LeU non partecipa alla Tribuna elettorale con CasaPound : “Rivendica il fascismo” : Era già successo un paio di settimane. Il rappresentante di Potere al Popolo che si alza e va via perché in studio c’è CasaPound. Oggi è il partito Liberi e Uguali, guidato da Piero Grasso, a non entrare proprio in uno studio televisivo. LeU non ha partecipato alla Tribuna elettorale, prevista alle 17.20, perché l’altro partecipante era il partito di estrema destra guidato da Simone Di Stefano, che nei gironi scorsi ha dichiarato che ...

Politiche - Leu non partecipa alla tribuna elettorale con CasaPound : "Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, non parteciperemo nel profondo rispetto dell'antifascismo".