C’è CasaPound | Leu non va alla tribuna elettorale

Corteo contro i fascismi - Grasso intona Bella Ciao : “Sciogliere Casapound? C’è una procedura - servono valutazioni” : Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, era presente al Corteo “Mai più fascisti”. Il presidente del Senato ha percorso tutto il Corteo, da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Popolo, intonando anche “Bella Ciao” insieme ai manifestanti. Poi, di fronte ai cronisti, ha attaccato: “Sciogliere partiti neofascisti? C’è una procedura, con sentenza e poi decreto del ministero dell’Interno, e ...

Elezioni - C’è il candidato di Casapound in studio : l’esponente di Potere al popolo abbandona la trasmissione in diretta tv : “Vi ringraziamo per l’invito ma l’altro giorno il capo politico Di Stefano ha tranquillamente affermato che Casapound è l’erede storico del fascismo italiano, questo lo porta fuori dall’ambito costituzionale e dalle leggi italiane”. Così, con queste parole, la candidata alle Elezioni del 4 marzo di Potere al popolo Antonella Marras ha abbandonato gli studi della trasmissione “Voto o non voto?” in ...

Toscana - la Destra giovanile conquista la consulta regionale. “Non c’entriamo con CasaPound. Siamo antifascisti e anticomunisti” : C’era una volta la rossa Toscana. A usare l’imperfetto sono gli studenti. Per la prima volta la Destra giovanile ha conquistato la consulta regionale. A mandare a casa le realtà di sinistra che da anni “governavano” il parlamentino che rappresenta 160mila allievi, è “Azione Studentesca”, il movimento che ha come simbolo la croce bretone e che si rispecchia in “Fratelli d’Italia”. Hanno espugnato prima Prato e Pistoia per poi puntare a Firenze. E ...