Catalogna | che cosa sta succedendo adesso?

vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2018) Dove siamo e dove eravamo rimasti è questione difficile da definire se si parla della, delle sue aspirazioni indipendentiste e del dopo voto, quelle elezioni volute da Madrid lo scorso dicembre che hanno portato a Barcellona un presidente del Parlamento, l’indipendentista Roger Torrent, ma non un presidente della Regione, la Comunidad. Perché? Perché i candidati erano e sono in parte in carcere e in parte all’estero. E il timore è che uno in particolare, l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, torni senza che le forze dell’ordine riescano ad arrestarlo. Pende su di lui un mandato di cattura, non appena mettesse piede sul suolo spagnolo, in quanto fautore del referendum secessionista incostituzionale dello scorso anno. Per arrestarlo la polizia spagnola ha perquisito almeno due volte nelle ultime settimane l’aereo privato di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ...