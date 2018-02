Caos treni | cos' è andato storto?

Italia al gelo : Caos treni - scuole chiuse a Roma. Neve anche a Napoli : Italia al gelo: caos treni, scuole chiuse a Roma. Neve anche a Napoli Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì : nei prossimi giorni atteso ulteriore peggioramento. Ieri caos trasporti, rete ferroviaria in tilt . Da giovedì nuova perturbazione. METEO Parole chiave: ...

Gli effetti di Buran - Roma 'crolla' sotto la neve : treni nel Caos - passeggeri bloccati per ore : ... le foto del Colosseo e dei Fori Imperiali, di San Pietro e di Fontana di Trevi sotto i fiocchi di neve hanno fatto il giro del mondo. Migliaia di Romani alle 8 erano già in strada a postare foto e ...

Caos treni - Delrio chiede rapporto a Rfi : 19.54 Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto si apprende, ha chiesto, su mandato del ministro Graziano Delrio, un dettagliato rapporto in riferimento ai rilevanti ritardi registrati oggi nella circolazione dei treni,nel nodo di Roma e nel centronord,che hanno causato disservizi e disagi ai passeggeri. Il Mit vuole conoscere le cause che hanno,di fatto,generato tale situazione "al fine di poter valutare eventuali ...

Neve e gelo in tutta Italia - treni nel Caos : Cancellate tutte le corse Intercity da e per la Capitale, dove molti bus sono rimasti fermi nelle rimesse e le scuole saranno chiuse anche domani. Napoli sotto la Neve. gelo anche in Piemonte e Lombardia

Neve a Roma - Caos treni : numerosi ritardi e Intercity cancellati | : La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità ...

Neve a Roma - gelo ferma treni in tutta Italia/ Maltempo - Caos ritardi Frecciarossa e viaggio record di 29 ore : Neve a Roma, caos treni in tutta Italia da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, Maltempo Buran blocca il Paese. ritardi, treni soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Neve - Caos a Termini e Tiburtina - treni in ritardo fino a 6 ore - cancellati gli Intercity e il 70% dei Regionali : Neve a Roma fin dalla note e pesanti disagi in città e sulle linee ferroviarie del Lazio e nazionali. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel ...

NEVE A ROMA - GELO E MALTEMPO/ Video - Buran colpisce anche Firenze : treni soppressi e Caos trasporti : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: Video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel Caos. Treni bloccati e alberi caduti. Neve da Nord a Sud - imbiancato il Vesuvio : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la Neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

