Campidoglio | mezzi e operatori Ama per spargimento sale sui marciapiedi

Maltempo : Campidoglio - 1.500 operatori e 190 mezzi in campo. Da domenica attiva h24 sala Coc : Circa 1.500 operatrici e operatori in campo. Oltre 190 mezzi dedicati alla pulizia delle strade e allo spargimento del sale. Oltre 400 posti in più per senza dimora attivati nelle ultime 72 ore, che si aggiungono al circuito ordinario di accoglienza e al Piano freddo. Circa 140 interventi per rimuovere alberi e rami caduti a […] L'articolo Maltempo: Campidoglio, 1.500 operatori e 190 mezzi in campo. Da domenica attiva h24 sala Coc sembra ...