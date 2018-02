CALCIOMERCATO Pronti all' asta per Milinkovic | c' è Mendes dietro l' affare?

Kane alla Juventus?/ CALCIOMERCATO news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Nainggolan via dalla Roma/ CALCIOMERCATO news : il Beijing Guoan in Italia - pronti 50 milioni : Nainggolan via dalla Roma, il Beijing Guoan in Italia, Calciomercato news pronti 50 milioni di euro. La compagine cinese pronta ad assicurarsi il centrocampista della nazionale belga(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:48:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

PASTORE ALL'INTER?/ CALCIOMERCATO news : accordo con il giocatore - pronti 30 milioni per il PSG : Javier PASTORE ALL'INTER? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Per Emery non c'è fretta e si parla solo di gioco.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:40:00 GMT)

CALCIOMERCATO - affari Genoa-Verona : tanti calciatori pronti a cambiare maglia : Ultimi giorni di Calciomercato, in particolar modo due squadre molto attive sono Genoa e Verona, tanti affari pronti ad essere chiusi. Il club del presidente Preziosi ha chiuso per una doppia trattativa in entrata, si tratta di Bessa e Caracciolo che saranno presto agli ordini dell’allenatore Ballardini mentre secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe fare percorso inverso invece il centrocampista Rigoni. Ma non ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - via anche Defrel : pronti 23 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: dopo Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, vicini al Chelsea, capitolini pronti a vendere anche Defrel(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:47:00 GMT)

CALCIOMERCATO Juventus/ News - bianconeri pronti a prendere Han : sì in settimana (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo le mani sul nordcoreano Kwang-Song Han del Cagliari in prestito al Perugia(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

CALCIOMERCATO - settimana decisiva : i 9 colpi pronti ad essere annunciati : Il Calciomercato è entrato sempre più nel vivo, da oggi si apre una settimana importantissima per concludere alcune trattative già avviate. Molto attivo l’Inter, dopo l’arrivo di Lisandro Lopez ad un passo anche il doppio innesto per il centrocampo: Rafinha e Ramires, si può chiudere nelle prossime ore. Oggi sarà il giorno di Verdi al Napoli, il calciatore già nella giornata di domani potrebbe sostenere le visite mediche, il ...

CALCIOMERCATO Fiorentina - pronti 3 milioni per Soucek : FIRENZE - La prima variabile del mercato della Fiorentina è Carlos Sanchez . E' l'unico che, apertamente, ha chiesto la cessione. Tanto che il suo agente sta cercando la soluzione migliore: una maglia.

CALCIOMERCATO Ternana - in 7 non partono per il ritiro : tutti gli esclusi pronti all’addio : Calciomercato Ternana – La Ternana è partita per il ritiro di Castiglion Fiorentina. Ben 7 giocatori però non hanno preso parte alle spedizione, ovvero quelli che sono al centro di trattative e che si preparano all’addio. Si tratta di Marino, conteso da Catania e Sambenedettese; Gigli che piace a Matera e Andria; Taurino e Bombagi, quest’ultimo seguito dal Catanzaro; Candellone che a Teramo, Pordenone, Sambenedettese e Matera e ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - il Liverpool cerca Alisson : pronti 45 mln di sterline? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:33:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - pronti 9 mln per Bruno Peres dal Benfica - ma i giallorossi... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:25:00 GMT)

CALCIOMERCATO - dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid ha pronti 135 milioni per Hazard' : TORINO - Centotrentacinque milioni di euro per portare Eden Hazard al Real Madrid : è l'offerta che Florentino Perez sta mettendo a punto, secondo i principali tabloid britannici, dopo che il padre ...

CALCIOMERCATO NAPOLI / News : pronti 40 milioni per Chiesa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che interessano la società partenopea(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:08:00 GMT)