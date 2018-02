Calciomercato Inter | assalto a tre “parametro zero” | Asamoah in arrivo | ma non solo | i

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Calciomercato Inter - Sagna svela un importante retroscena sui nerazzurri : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri sono scese in campo Inter e Benevento, successo per 2-0 della squadra di Spalletti grazie alle reti di Skriniar e Ranocchia ma la prestazione non è stata incoraggiante. Molto meglio la squadra di De Zerbi, si candida ad essere protagonista fino al termine della stagione Sagna, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport, retroscena sull’Inter: “Io vicino all’Inter? E’ vero, ...

Calciomercato Inter - Sagna : "Vicino ai nerazzurri" : Retroscena raccontato dal terzino francese del Benevento . p> Calciomercato Inter/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Bacary Sagna ha rivelato di essere stato vicino all' Inter durante le scorse sessioni di Calciomercato: 'Io vicino all'Inter? E' vero, confermo - ha spiegato il francese - a venire al ...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : occhi anche su Toloi dell’Atalanta : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Spalletti è reduce dal ko nella gara di campionato contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare il Benevento in una partita assolutamente da non fallire. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo a rinforzare la difesa. Già bloccato per giugno De Vrij, l’olandese ha deciso di non rinnovare il contratto con ...

Calciomercato Inter - “Operazione incrociata” : deciso il futuro di Kondogbia e Cancelo : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine uno scambio di prestiti con il trasferimento di Geoffrey Kondogbia in Spagna e Joao Cancelo che invece ha fatto il percorso inverso. Il centrocampista francese si è subito integrato in Liga a differenza di quanto accaduto nel campionato italiano. Ottimo anche il feeling con il tecnico Marcelino che ha riposto fiducia nell’ex Monaco. Diverso invece il percorso di ...

Calciomercato Inter - in estate nuovo assalto a Vidal : le manovre del Bayern e il retroscena che fa ben sperare : Calciomercato Inter – Non c’è due senza il tre. In estate e nel mercato di gennaio, l’Inter ha provato a regalare a Spalletti un centrocampista “assaltatore” ma la fumata bianca non è mai arrivata. Nella prossima sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza nerazzurra farà un nuovo tentativo. Il nome in cima alla lista è quello di Arturo Vidal, già accostato al club meneghino in varie occasioni. L’estate ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

Calciomercato Inter - Wanda chiara : 'Due big vogliono Icardi' : Intervistata in esclusiva da 'Il Corriere dello Sport', Wanda ha ammesso che sul marito vi sono alcune squadre importanti, pronte a far follie pur di averlo: "Non ho incontrato Piero , Ausilio, ndr, ,...

Calciomercato Inter - Kondogbia : 'Pagherei 25 mln per riscattarmi e restare a Valencia' : Due stagioni altalenanti, fatte di alti , pochi, e bassi , tanti, , all'Inter. Un'esperienza conclusasi in estati con il prestito al Valencia , per Geoffrey Kondogbia . Dopo il Siviglia , ecco una ...

Calciomercato Inter - il dg del Valencia svela : “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo” : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine una sorta di scambio con Kondogbia trasferitosi in Spagna e Cancelo che ha fatto il percorso inverso. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ‘EFE’, il dg del Valencia, Mateu Alemany, ha fatto un punto sul futuro dei due giocatori: “Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la ...

Calciomercato Inter - svolta a sinistra : c'è Asamoah : 1 di 2 Successiva MILANO - Anche l'Inter avrebbe preso informazioni su Kwadwo Asamoah , il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza al 30 giugno. Al momento la destinazione più probabile per il ...

Calciomercato Inter - tutto su Fofana : le contropartite proposte all’Udinese : Calciomercato Inter – L’Inter sembra in fase di ripresa dopo un periodo difficile in campionato, la squadra di Spalletti è reduce dal successo contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile partita contro il Genoa, qualche problema di troppo per il tecnico nerazzurro che deve fare i conti con assenze clamorose. Nel frattempo la dirigenza prova ad anticipare i tempi sul mercato, nel mirino è finito il centrocampista ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

E’ sempre Calciomercato : la Sampdoria guarda in casa Inter in vista di giugno : La Sampdoria sta disputando una stagione davvero importante. I blucerchiati hanno raccolto sin qui 41 punti e attualmente sono al quinto posto in piena zona Europa League. L’obiettivo è quello di riuscire a centrare la qualificazione alla seconda competizione europea, come successo all’Atalanta nella passata stagione. Domenica sera il ‘Doria’ sarà impegnato a San Siro nel delicato scontro diretto con il Milan, intanto la ...