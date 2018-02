Calciomercato Genoa | definito un movimento in uscita | tutti i dettagli

Calciomercato - Nocerino svela un clamoroso retroscena sul Genoa : Il centrocampista Nocerino è stato un grande protagonista in campo, adesso si trova in Florida e svela alcuni importanti retroscena come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Dell’Orlando ne ho parlato molto con Riky (Kakà) è vero ma ho sempre pensato fosse un posto dove ambientarsi non sarebbe stato un problema, per un italiano soprattutto. È pieno di sudamericani e sicuramente aiuta. Qui si sta benissimo! L’America è un paese che ti ...

Calciomercato Genoa - Bertolacci annuncia il suo futuro : importanti indicazioni : Calciomercato Genoa – Il Genoa non scherza più, la squadra di Ballardini sta attraversando un momento veramente importante ed adesso si prepara per l’importante match contro il Bologna. A tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore importante annuncio del centrocampista Bertolacci in un’intervista a Premium Sport: “Ho sempre fatto parte della Nazionale, ora decide Di Biagio. Nell’era Conte avevo sempre un ...

Calciomercato Genoa - in tanti in scadenza : le intenzioni del club : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa alla prossima stagione ed al Calciomercato, una situazione importante da risolvere è quella legata ai rinnovi, sono tanti infatti i calciatori in scadenza. Il più importante è Pandev, decisivo nelle ...

Calciomercato Genoa - Preziosi rifà la difesa per la prossima stagione : dopo Romero in arrivo anche Criscito : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmate successo casalingo contro l’Inter, una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione. La dirigenza si è mossa bene a gennaio sul fronte mercato ed anche per la prossima stagione sono state effettuate già delle operazioni. In ...

Calciomercato Genoa - Perinetti si sbilancia : novità su Romero e Taarabt : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo si pensa anche al Calciomercato per il presente ed il futuro, importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Primocanale: “Per Taarabt ormai tutti i mercati sono praticamente chiusi, inoltre poi ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il primo acquisto della prossima stagione : arriva Romero : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, in particolar modo la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo grazie ad una rete di Laxalt, prima ancora il blitz contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, chiuso il primo colpo. Secondo quanto riporta il ‘Secolo XIX’ si tratta del ...

Calciomercato Genoa - importanti indicazioni di Perinetti su Laxalt : Ancora una volta decisivo. Momento fantastico per Laxalt che ha permesso al Genoa di vincere sul campo del Chievo nella 24^ giornata del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Perinetti e che riguardano proprio l’esterno: “E’ legittima aspirazione di ciascun calciatore migliorare e andare in club che puntano allo scudetto. Lui sicuramente è pronto, adesso ce lo godiamo noi poi in estate si vedrà – le sue parole a ...

Sampdoria - Praet ed il Calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Calciomercato Genoa - El Yamiq arriva da Ballardini : GENOVA - Jawad El Yamiq è sbarcato in Liguria. Visite mediche e allenamento regolare per il centrale morocchino preso durante il mercato invernale dalla società di Preziosi. Formalità espletate in ...

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...

Calciomercato Genoa - El Yamiq è arrivato in città : ora visite mediche e firma sul contratto : Calciomercato Genoa – Reduce dal blitz sul campo della Lazio che ha portato tre punti preziosissimi in chiave salvezza, il Genoa è finalmente pronto ad abbracciare il nuovo acquisto Jawad El Yamiq che vestirà ufficialmente la maglia del ‘Grifone’. Il difensore centrale marocchino classe ’92, come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è arrivato questa notte in Liguria e si sta sottoponendo alle visite mediche ...

Calciomercato Genoa - Perinetti coccola Laxalt : «Già blindato a gennaio» : GENOVA - Un gol annullato con il Var e uno regolare. Diego Laxalt ha firmato ieri il successo del Genoa nella tana della Lazio. " Lo abbiamo già blindato a gennaio" , ha detto il direttore generale ...

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : “presi giocatori chiesti da Ballardini. Callegari e Criscito…” : Calciomercato Genoa – Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per fare un punto sul mercato di gennaio appena concluso. Ecco le sue dichiarazioni: “Come avete visto, forse in controtendenza rispetto alle edizioni passate, il Genoa è stato conservativo perchè crede nel valore della squadra. Cambiare per cambiare non ha senso e abbiamo portato a termine le trattive e siamo contenti. Il voto ...

Genoa - il Calciomercato non è finito : cessioni in vista ed idee dagli svincolati : In casa Genoa le voci di calciomercato non si placano, anche nei giorni successivi alla chiusura della sessione invernale. C’è infatti ancora tanta carne al fuoco. Essendo aperto il mercato in altri campionato, è ancora possibile cedere alcuni calciatori in esubero e sopratutto c’è ancora la possibilità di acquistare calciatori a parametro zero dalla lista svincolati. Proprio in tal senso il Genoa ha fatto un sondaggio per l’ex ...