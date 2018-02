Calcio | Serie A 2017-2018 | Juventus Atalanta si giocherà il 14 marzo Come cambia il

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : FantaCalcio - i voti della partita. Hysaj e Rui volano (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Calcio a 5 - i migliori italiani della 20^ giornata di Serie A : Douglas Nicolodi fa volare Rieti - Francesco Molitierno baluardo del Kaos : italiani alla ribalta nella 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Ma a mettersi in mostra stavolta non sono i soliti noti, ma diversi talenti del Bel Paese che si sono distinti nelle vittorie delle proprie squadre, decidendo le sorti dell’alta classifica e della zona retrocessione. Di seguito, i migliori italiani della 20^ giornata: Douglas Nicolodi: mette a referto il gol decisivo per la vittoria del Real Rieti ...

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:45:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...

Pagelle/ Roma-Milan (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Pagelle Roma Milan: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti del big match dello stadio Olimpico, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:58:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : il Milan è inarrestabile! Roma espugnata con i gol di Cutrone e Calabria : Il Milan non si ferma più. I rossoneri hanno sbancato l’Olimpico di Roma per 2-0 grazie ai gol di Cutrone e Calabria portando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe (8 vittorie). Anche oggi la squadra di Gattuso ha dato enorme prova di solidità disputando una partita tutt’altro che brillante ma vincendo con cinismo, sfruttando le incertezze di una Roma in cui il campanello d’allarme suonato ...

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

Calcio - serie C : Piacenza Pontedera LIVE : Ogni domenica ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL MATCH IN STREAMING Probabile formazione 4-3-3: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 25 febbraio 2018 : partite 26giornata in diretta su Sky e Premium - info streaming : Serie A, ventiseiesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 25 febbraio 2018 Ecco quali saranno tutti i match di Serie A in diretta oggi sui canali Calcio di Mediaset Premium: ...

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : Came Dosson - che colpo! Supera l’Acqua&Sapone e vola in vetta! Ko Luparense e Napoli : Cambia ancora la capolista al termine della 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. La Came Dosson espugna il Palacus Santa Filomena, battendo 2-4 l’Acqua&Sapone e piazzando il sorpasso in vetta alla classifica proprio ai danni degli abruzzesi, in vantaggio di un gol all’intervallo e rimontati nella ripresa dalle reti di Schiochet e Grippi e dalla doppietta di Bellomo. I veneti, dunque, tornano al comando ...

Pagelle/ Inter-Benevento (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata ) : Le Pagelle di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 22:56:00 GMT)