Calcio femminile | Cyprus Cup 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : le 23 convocate di Milena Bertolini. Tanta Juventus - spicca la giovanissima Glionna : Altri match di preparazione, prima delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre si apprestano a partecipare, infatti, all’ormai consueto appuntamento della “Cyprus Cup”, torneo internazionale (amichevole) che inizierà il 28 febbraio e terminerà il 7 marzo a Larnaca, e se la vedranno nel proprio girone contro il Galles, la Finlandia e le campionessa in ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A : Galli e Salvai che prestazione! Girelli devastante : La quattordicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A : Salvai/Gama che coppia in difesa! Girelli artista del pallone : La tredicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Pinerolo - qui cresce il Calcio femminile : Chi l'ha detto che il calcio è 'roba da uomini'? Provate a ripeterlo negli uffici, negli spogliatoi, ma soprattutto sul campo del 'Barbieri', a Pinerolo. E vi accorgerete che alla corte del presidente ...

Neymar compie 26 anni e inventa un torneo femminile di Calcio a 5 : il Neymar Jr's Five : Neymar spegne 26 candeline. Il fenomeno brasiliano che sta vivendo una stagione esaltante al Paris Saint Germain con 27 reti in 26 presenze totali tra campionato e coppe, nel giorno del suo compleanno ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A : Bonansea ancora tu…Glionna sempre più matura e Girelli che completezza! : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): “ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Un’altra prestazione sugli scudi dell’esterno bianconero contro l’Atalanta all’Ale&Ricky di Vinovo. La marcatura e la ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus-Atalanta Mozzanica 3-0 - tris delle bianconere e vetta in solitaria : Nel posticipo del 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, all’Ale&Ricky di Vinovo, successo della Juventus per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. La Vecchia Signora si conferma così in vetta alla graduatoria del torneo nazionale ottenendo la 12esima vittoria in altrettanti incontri e convincendo ancora una volta per la sua grande solidità di squadra. Le firme delle tre marcature sono state di Barbara Bonansea al ...

Calcio femminile - l'Amicizia Lagaccio come la Juve : Nella quarta giornata di ritorno del girone A di serie B, la capolista Florentia continua la sua marcia e batte 3-1 un combattivo Ligorna grazie alla doppietta di Nocchi , 16' e 25', , che ora andrà ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : poker del Brescia - cade la Fiorentina al Bozzi : Andata in archivio, o quasi, la 12esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto in questo turno in attesa del posticipo di domani pomeriggio, alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta televisiva su RaiSport), tra la capolista Juventus e l’Atalanta Mozzanica. Al “Club Azzurri” il Brescia, secondo in classifica, serve ...

Calcio femminile - 12giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l'Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : A completare il quadro Ravenna Woman-Empoli Ladies , che godrà della diretta in streaming sulla pagina facebook della LND nonché sul sito di riferimento Calciofemminile.lnd.it., e Chievo Verona-Res ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l’Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : Sabato 3 febbraio avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Andiamo ad analizzare tutti gli incontri in programma del 12° turno in “rosa”. Partiamo dalla capolista Juventus, a punteggio pieno dopo 11 partite con 35 gol fatti ed appena 3 subiti. Cifre impressionati per la compagine di Rita Guarino che, domenica 4 febbraio alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta ...