Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 27 Febbraio - 1 Marzo

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 25 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sport s (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) REAL MADRID-ALAVES (sabato ore 16.15) BARCELLONA-GIRONA (sabato ore 20.45) FINALE LEAGUE CUP | ARSENAL - MANCHESTER CITY (domenica ore 17.30) SIVIGLIA-ATLETICO MADRID (domenica ore 20.45) Faccia a faccia a Old Trafford - MOURINHO vs CONTE: MANCHESTER UNITED-CHELSEA domenica ore 15.05 Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD, con il commento di Gianluca Vialli ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 23 - 25 Febbraio : Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #0...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 16 - 18 Febbraio : Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #0...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 9 - 12 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sport s (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - SCHALKE 04 (sabato ore 18.30) FINALE UEFA EURO FUTSAL 2018 (sabato ore 20.45) BARCELLONA-GETAFE (domenica ore 16.15) VALENCIA-LEVANTE (domenica ore 20.45) Super Derby da Champions League a Wembley: TOTTENHAM-ARSENAL sabato, ore 13.30, Sky Sport 3 HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 1 HD (ospite in studio ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 9 - 11 Febbraio : Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #000...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 9 - 12 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sport s (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - SCHALKE 04 (sabato ore 18.30) FINALE UEFA EURO FUTSAL 2018 (sabato ore 20.45) BARCELLONA-GETAFE (domenica ore 16.15) VALENCIA-LEVANTE (domenica ore 20.45) Super Derby da Champions League a Wembley: TOTTENHAM-ARSENAL sabato, ore 13.30, Sky Sport 3 HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 1 HD (ospite in studio ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 9 - 11 Febbraio : Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #000...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 - 5 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sport s (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) EUROFUTSAL - ITALIA - SLOVENIA (sabato ore 20.45) LEVANTE - REAL MADRID (sabato ore 20.45) ESPANYOL - BARCELLONA (domenica ore 16.15) Big-match da Champions League a Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM domenica, ore 17, Sky Sport 3 HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 3 HD (ospite in studio BEPPE BERGOMI) <img ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 2 - 4 Febbraio : Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #0000ff...

Calcio Estero - poker del Real Madrid e del PSG. Cinquina del Bayern Monaco : Calcio estero, poker del Real Madrid e del PSG. Cinquina del Bayern Monaco Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calcio estero – Il Real Madrid reagisce all’eliminazione in Coppa del Re imponendosi per 4-1 in trasferta sul campo del Valencia in un match della 21esima giornata della Liga spagnola. I campioni d’Europa vanno in rete con Ronaldo, ...