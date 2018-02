Calcio a 5 | i migliori italiani della 20^ giornata di Serie A | Douglas Nicolodi fa volare

Calcio - i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / I migliori del campionato : le dritte per la 26^ giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Consigli FantaCalcio 26^ giornata : le dritte sui migliori giocatori da schierare : Nel weekend si disputeranno le partite della 26^ giornata di Serie A, un turno cruciale sia per le posizioni di alta classifica che per la lotta salvezza. A seguire i Consigli Fantacalcio, con le dritte sui migliori giocatori e il modulo da schierare. Quella di domenica sarà una giornata influenzata dal turno infrasettimanale europeo, che ha visto impegnate cinque squadre italiane: Roma (Champions League), Napoli, Lazio, Atalanta e Milan (Europa ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A : Galli e Salvai che prestazione! Girelli devastante : La quattordicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Consigli FantaCalcio 25^ giornata : le dritte sui migliori giocatori : Il campionato di Serie A riprende con le partite della 25^ giornata, dopo gli incontri europei di metà settimana. A seguire i Consigli Fantacalcio, con le dritte sui migliori giocatori da schierare e il modulo. Si inizia sabato, 17 febbraio, con tre anticipi: Udinese-Roma, Chievo-Cagliari, Genoa-Inter. Il turno di campionato prosegue domenica, quando alle 12.30 per il lunch match va di scena il derby Torino-Juventus. Alle ore 15 tre incontri: ...

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A : Salvai/Gama che coppia in difesa! Girelli artista del pallone : La tredicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : i migliori per ruolo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - può arrivare uno dei migliori centrocampisti del mondo Video : La #Juventus non ha acquistato nessun giocatore nella scorsa sessione di #Calciomercato invernale, ma Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno gia' lavorando per la prossima stagione. Uno dei primi acquisti del club bianconero nella prossima sessione estiva dovrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore venticinquenne ha gia' un accordo con il club bianconero, sulla base di un contratto di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A : Bonansea ancora tu…Glionna sempre più matura e Girelli che completezza! : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): “ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Un’altra prestazione sugli scudi dell’esterno bianconero contro l’Atalanta all’Ale&Ricky di Vinovo. La marcatura e la ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A. Rolando Mandragora e Andrea Barberis guidano il Crotone a San Siro - Cigarini rinasce - Chiesa continua a crescere : Manca solamente l’appendice di Lazio-Genoa per concludere la ventitreesima giornata della Serie A 2017/18 ma è già tempo di fare bilanci in ottica giocatori italiani. Ancora una volta, purtroppo, pochi guizzi per i nostri portacolori, ma diversi elementi hanno saputo emergere in un turno nel quale i colleghi stranieri hanno messo a segno la bellezza di 16 reti. Buone notizie per alcuni nostri giovani, diverse conferme e alcune ...

Calciomercato Milan - 'prenotato' uno dei migliori talenti del mondo Video : Il Milan ha preferito non intervenire sul mercato in questa sessione invernale, a causa di questioni societarie. Dopo la grande campagna acquisti estiva, infatti, il club rossonero non poteva permettersi di fare altri investimenti. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, però, è sempre molto attivo sul mercato. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, infatti, Mirabelli sta monitorando alcuni dei migliori prospetti ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta : L’undicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del ...